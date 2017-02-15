Известные предприниматели раскрыли секреты своего здоровья и молодости

Самые успешные бизнесмены знают, что для успешного ведения дел телу необходим хороший уровень подготовки. Познакомьтесь с советами от ведущих предпринимателей, которые научились контролировать состояние своего организма так, чтобы он мог функционировать как можно лучше. Итак, вот их секреты.

Пейте сок

Если вы хотите укрепить свое здоровье, обзаведитесь качественной соковыжималкой. Многие люди предпочитают пить сладкие напитки, в которых нет никакой пользы. Вместо этого вы можете употреблять как можно больше свежих овощей и фруктов в виде сока! Если вы будете делать это ежедневно, вы будете инвестировать в свой главный ресурс – в свое тело.

Если вы хотите контролировать свой организм, начните контролировать диету. Постное мясо, салаты, регулярные тренировки – все это наполнит вас энергией, которая не покинет вас на протяжении всего дня. Так советует Грант Кардоне, эксперт по продажам с многомиллионным состоянием.

Сфокусируйтесь на восьмидесяти процентах

Вас убивает не то, что вы едите в двадцати процентах случаев, а то, что вы выбираете в восьмидесяти процентах случаев. Не сравнивайте себя с людьми, у которых больше времени – они могут себе позволить ходить в тренажерный зал семь дней в неделю.

Лучше сфокусируйтесь на восьмидесяти процентах – достаточно потрудиться и пять дней в неделю. Вы можете использовать тот же принцип и для еды – пусть восемьдесят процентов вашего меню будут полезными.

Таи Лопез, инвестор и финансовый советник, уверен, что правильно поступать именно так. В конце концов, лучшая диета – та, которой вы будете придерживаться. Если диета советует каждый день есть лосось, а вы ненавидите рыбу, каким бы полезным ни был этот план, для вас он работать не будет.

Сократите время, в которое вы едите

Писатель и предприниматель Марк Сиссон признается, что ест только во временной промежуток с часа дня и до семи вечера. В результате он по восемнадцать часов в день обходится без еды.

На обед он предпочитает салат, в котором много овощей и орехов, а также есть мясо. Он ест только то, что любит, и всегда отказывается от продуктов, которые ему не по вкусу. Кроме того, он принимает витамины, пробиотики и антиоксиданты. Не думайте, что такое питание очень жесткое – на самом деле самому Марку кажется, что в нем хватает пространства для экспериментов.

Укрепляйте свое здоровье по всем пунктам

Ком Мирца советует укреплять организм по всем критериям. Он начинает день с утренней зарядки, потом выпивает зеленый коктейль, в течение дня ест богатую протеином пищу, за неделю четыре-пять раз посещает тренировки. Кроме того, раз или два в неделю он остается голодным на протяжении шестнадцати часов. Он регулярно употребляет аминокислоты, мультивитамины и рыбий жир. Он считает, что саморазвитие очень важно. По-настоящему развитый ум становится только сильнее, если он управляет здоровым телом, полным энергии и выносливости.

Сделайте сон главным приоритетом, чтобы подстегнуть свою продуктивность

Предприниматель Джеймс Суонвик обычно отказывается от завтрака – шестнадцатичасовой отказ от пищи помогает сжигать жир и оставаться энергичным. Время от времени он пьет кофе, но только из молотых зерен арабики, не растворимый.

На обед и ужин он предпочитает блюда с постным мясом, например с курицей, дополненные овощами и салатами. Предприниматель употребляет и полезные жиры – миндаль, авокадо. Они помогают контролировать уровень сахара в крови и поддерживать высокий уровень концентрации.

По вечерам он носит блокирующие голубое излучение очки. Благодаря этому ему не приходится отказываться от гаджетов по вечерам, но на его сон они не влияют. Это восстанавливает силы мозга, помогая просыпаться с ясным умом, что гарантирует эффективность работы в утренние часы.

Если у вас есть дисциплина в питании, у вас есть дисциплина и в жизни

Самые большие изменения в вашей жизни произойдут тогда, когда вы перестанете воспринимать еду как удовольствие и начнете думать о ней, как о топливе. Вы должны в первую очередь думать о питательной ценности, а не о своем удобстве.

Перестаньте покупать полуфабрикаты. Лучше покупайте свежую зелень! Вы можете получить все витамины и питательные вещества из продуктов, не имея необходимости использовать пищевые добавки. Если вы будете дисциплинированы в своем питании, то заметите результаты этой дисциплины и в других сферах своей жизни. Так считает Джош Блек, предприниматель и писатель.

Учитесь распределять энергию и фокусироваться

Известный врач, доктор Ник Жировски, каждый день спасает человеческие жизни. Ему необходимо уметь фокусироваться. Каждое утро он начинает с целого стакана обычной питьевой воды. После этого он пьет кофе, добавляя туда витамины и миндальное молоко. На завтрак ест кокосовый йогурт, котлеты из курицы и смузи.

Ежедневно Ник Жировски выпивает мультивитамины, рыбий жир, пробиотики, коэнзим Q10 и витамин D. Его набор витаминов объясняется тем, что он занимается соревновательным спортом, и его режим тренировок достаточно выматывающий.

После легкого обеда у него такой же, чуть более внушительный ужин, – доктор уверен, что сытные приемы пищи блокируют определенную часть нервной системы, что приводит к появлению усталости.

Если вы будете есть понемногу днем и чуть больше вечером, ваш уровень энергии будет выше, а усталость появится лишь вечером. Ник отмечает, что придерживается диеты на девяносто процентов – рассчитывать на все сто невозможно, ведь никто не идеален.

Питайтесь понемногу и пейте фитопланктон

Успешный предприниматель Иэн Кларк сразу после пробуждения выпивает литр воды с несколькими каплями фитопланктона – это помогает наполнить тело питательными веществами. После этого он использует спрей с магнием и отправляется в душ. Он полностью отказался от стимулянтов – ни кофе, ни шоколада, ни чая с кофеином. По его мнению, они дают ложный заряд энергии, который длится куда меньше, чем если вы найдете способы взбодриться без стимуляции.

Главное – умеренность

Джей Джорджи, основатель успешной компании, сообщает, что редко ест жирную еду и не употребляет глютен. Когда он решает съесть чипсы, то просто немного отсыпает в миску, а не съедает целую пачку. Не страшно, если вы не можете полностью отказаться от любимого, но вредного продукта. Главное - это умеренность. Жесткие ограничения только приводят к проблемам, так что их стоит избегать.

Больше времени проводите на свежем воздухе

Брайан Свон рекомендует побольше тренироваться на свежем воздухе. Когда вы проводите время на природе, вы наполняетесь позитивным настроением. Это простая привычка, которая сделает вас куда успешнее! Начинайте день с прогулки или пробежки в парке - и вы быстро заметите, насколько выше ваш уровень энергии и насколько ваше настроение лучше.