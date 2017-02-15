Итоги реформ: на Украине катастрофически упал уровень раскрываемости преступлений

По итогам реформы полиции на Украине уровень раскрытия преступлений в 2016 году составил менее 30%.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в ходе совещания по итогам работы ведомства в 2016 году.

«Ситуация с раскрытием преступлений: в 2013 году раскрывалось 45% преступлений от всего массива учтенных, в 2014 – 44%, в 2015 – 39%. Это, в принципе, нормально, европейская норма – около 40%. Но в прошлом году – менее 30% всего массива преступлений», – отметил он.

По словам Луценко, самый низкий показатель раскрытия преступлений в 2016 году в Киеве – 16% и Одессе – 20%, а также в Харьковской области – 22%, Запорожской области – 23% и в Киевской области – 24%.

Такжее Луценко сообщил, что в большинстве регионов Украины криминогенная ситуация вызывает серьезную озабоченность. По его словам, основные причины роста криминогенной обстановки – это война в стране, безработица, дезорганизация правоохранительных органов.