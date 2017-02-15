"Электричество кончилось": Кабмин ввел ЧП в энергетике – чем это грозит украинцам

Чтобы снизить потребление угля-антрацита на 20%, правительство намерено задействовать ряд мер.

Кабинет министров Украины на месяц ввел чрезвычайное положение (ЧП) в энергетике.

Соответствующее решение было принято в ходе внеочередного заседания правительства 15 февраля, передает корреспондент "Вестей".

"Предполагается пункт, предусматривающий, что в случае возникновения необходимости и диспропорции между потреблением и выработкой электрической энергии мы все же будем задействовать веерные отключения для того, чтобы сбалансировать выработку и потребление электрической энергии", - рассказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Он пояснил, что чрезвычайные меры предусматривают определение допустимого уровня снижения резерва энергогенерирующих мощностей.

Чтобы снизить потребление угля-антрацита на 20%, правительство намерено задействовать ряд мер.

В частности, будет разработан график нагрузки энергосистемы Украины с учетом требований ГП "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго". Например, чтобы максимально сэкономить уголь, предприятия будут работать на минимуме своего оборудования.

Кроме того, оператор магистральных сетей установит временные ограничения по их пропускной способности, а также определить условия и объемы межгосударственных перетоков электроэнерги.

Для АЭС будут установлены специальные графики работы, плюс "Энергоатом" должна быть готова в любой момент разгрузить свои энергоблоки. При этом в период ЧП атомные станции обеспечат энергоснабжение в ночное время и до 70-80% покроют потребление днем. Остальное покроют гидроэлектростанции, усилится нагрузка на те ТЭС, которые работают на газовом угле.

Когда украинцам ждать отключений в домах

Ранее на вопрос, когда стоит ожидать кризисной ситуации, Насалик ответил: "Через две недели начнутся, учитывая запасы, которые у нас есть по разных генерациях, этот срок может быть от 14 до 45 дней. Но можно сказать, что через две недели мы столкнемся с проблемой покрытия пиковых нагрузок в энергосистеме".

Коллапс в энергетике вследствие нехватки угля антрацитовой группы прогнозируют уже через 25 дней. В Кабмине заявили, что веерные отключения коснутся семи областей: Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Черкасской.

"Отключать потребителей — сначала промышленных, потом жилые районы — начнут, когда отрубятся ключевые ТЭС: Змиевская (под Харьковом), Трипольская (Киев), Криворожская и Приднепровская. Тогда будет тяжело удерживать частоту, и отключать будут, чтобы не допустить перекосов в потреблении — это чревато "блэкаутом" (когда сгорают трансформаторы. — Авт.), — рассказал "Вестям" независимый энергоэксперт Валентин Землянский. — Обезопасить большие города от отключения не удастся — потребители останутся в темноте от 2 до 8 часов в среднем".

Параллельно будет введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. "Однако это как раз на потребителях никак не скажется: такой режим уже минимум четырежды вводился в последние 3 года, и он означает лишь особый порядок перераспределения средств", — заявил энергоэксперт Дмитрий Марунич.

Останемся не только без света

ТЭЦ производит и тепло (горячую воду), и электроэнергию. Если такое предприятие останавливается или делает упор на производство электроэнергии, то будут перебои с поставками тепла и горячей воды в районе, который запитан от такой ТЭЦ, поясняет UBR.ua.

"Часть населения получает услуги центрального отопления, часть использует отопительные электроприборы или газовые котлы. В последнем случае отсутствие или перебои с электроснабжением могут создать проблемы с автоматикой котлов и работой насосов", — объяснил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

Будут проблемы и с транспортом. Например, в Москве в мае 2005 года из-за аварии в энергосистеме в ряде районов города свет пропал на несколько часов. В результате, около тысячи человек застряли в лифтах, а десятки тысяч — в метро. Со сбоями работали вокзалы и была парализована работа многих коммерческих и госпредприятий.

"Можно подумать, что в городе только трамваи и троллейбусы зависят от электросети. Автобусы и маршрутки также требуют заправки горючим, которое на АЗС раздают колонки с электрическим приводом", — отметил аналитик общественной организации "Публичный аудит" Тарас Галайда.

Впрочем, гендиректор сети АЗС "Параллель" Елена Хилиенко успокоила: если и возникнут перебои, то вряд ли будут массовыми и на стабильность работы заправок компании это не повлияют. "При краткосрочном отключении будем использовать дизельные генераторы, которыми оборудованы наши АЗС и нефтебазы. Кассы и POS-терминалы оснащены gprs-модулями, которые включаются при отключении основного интернет-канала. Так что они будут работать, по крайне мере, пока функционируют базовые станции мобильных операторов", — заявила она.

В свою очередь пресс-секретарь Vodafone Украина Виктория Павловская заверила, что плановые отключения электроэнергии не должны стать причиной перебоев со связью. "Мобильная сеть работать будет. В случае прекращения подачи электроэнергии и после использования ресурса аккумуляторов, питание подается с помощью дизель-генераторов. Для этого закупается и поставляется на объекты связи дизельное топливо", — сообщила Павловская.

Впрочем, как отмечает президент ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Дмитрий Кулик, генераторы могут помочь лишь при непродолжительном отсутствии света. Но далеко не все АЗС оснащены подобным оборудованием. Поэтому утверждать, что все заправки будут работать в привычном режиме нельзя. Особенно это касается придорожных и сельских АЗС, где вряд ли есть дополнительное оборудование.

"В отдаленной сельской местности даже сетевая АЗС может быть не оснащена блоком резервного энергоснабжения. Кроме того, использование генератора — дорогое удовольствие. Поэтому предсказать, как поведут себя владельцы заправок в случае, если блэкаут затянется, — сложно. В целом, работы генератора хватает на 5-6 часов", — уточнил Кулик.

Если свет будет подаваться на заправки по графику, то через какое-то время они станут закрываться, что чревато очередями и общим ажиотажем. Ведь в такой ситуации автовладельцы будут стараться запастись топливом впрок.