"Война глазами детей"-школьник c Донбасса (видео)

"Мне тяжело смотреть, когда родители плачут во время обстрелов", – школьник c Донбасса.

В сети опубликовано видео проекта "Война глазами детей", в рамках которого газета "Факты" и Фонд "Мир и Ко" предлагали школьникам рассказать о своих чувствах из-за войны на Донбассе.

На видео дети рассказывают, как переживали ужасы войны и прятались с родителями в подвалах во время бомбежек. "Два года назад, когда только начиналась война, это был 2014 год, месяц июль, тогда очень бомбили, было очень страшно, мы сидели целыми днями в подвале и надеялись, что в наш дом не попадет мина", – рассказал ученик восьмого класса Ярослав Васылив из Торецка. "Первое время все боялись, я, в том числе боялся, потом как-то все утихло, но мне было тяжело смотреть как мои родители плачут, когда обстрелы", – добавляет восьмиклассник Антон Бойко.

Восьмилетняя Диана Антипова призналась, что до сих пор боится, что шум за окном свидетельствует о начале обстрела. "Я очень боюсь, когда я ночью слышу какой-то шум, я очень боюсь, чтобы это не был обстрел", – рассказал девочка.

Вместе с тем, дети не теряют веру в то, что Украина победит и на Донбассе настанет мир. "Кончено, хотелось бы, чтобы Украина победила. И побыстрее", – говорит восьмилетний Миша из Краматорска.