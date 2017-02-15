Технология снятия с банковских счетов денег доверчивых николаевцев

Никому не сообщайте пин-код своей карточки, у работников банка есть другие способы идентификации вас как клиента.

Практически каждый украинец использует пластиковые карты. Однако с развитием электронных технологий развиваются и методы мошенничества. Злоумышленники постоянно ищут новые методы, как можно украсть деньги у людей с помощью банковских карт.

апример, на мобильный телефон владельца карты приходит смс-сообщение, что его счет заблокирован. Затем поступает звонок, собеседник, называясь работником банка, оповещает, что, мол, он - представитель службы безопасности банка.

Сообщает, что с карточки кто-то пытался снять деньги, и ее заблокировали. Чтобы разблокировать, необходимо уточнить некоторые данные, в частности пин-код и девичью фамилию матери. Если человек предоставляет эти данные, мошенники получают доступ к счету и снимают все средства потерпевшего.

Чтобы не стать жертвой мошенников, следует придерживаться таких советов:

никогда не принимайте никаких решений во время или сразу после телефонного звонка незнакомого человека;

не сообщайте никакую личную информацию о вас и вашей банковской карточке, ведь сотрудники банков никогда не звонят клиентам и не спрашивают у них пин-коды, пароли и другие секретные данные;

попросите собеседника представиться с указанием должности. Позвоните в банк, выясните, есть ли у них такой работник;

посетите ближайший офис своего банка и расскажите о ситуации. Сообщите в полицию о возможном факте мошенничества. Если в разговоре называются какие-то имена близких, знакомых или друзей, обязательно позвоните им.

Также мошенники охотятся за своими жертвами и на улицах. Граждане, особенно пенсионеры, часто в кошельках хранят вместе с картой пин-код своей карточки, доверяют ее посторонним лицам, сообщая при этом свой тайный код, снимают средства со счетов и не обращают внимания на окружающих и на то, как выглядит банкомат и не содержит ли он посторонних устройств.

Правоохранители просят граждан быть осторожными, не делать никаких поспешных решений, и это поможет сохранить ваши средства.

Также Национальный банк Украины предостерегает граждан от разглашения информации о своих персональных данных и реквизитах платежных карточек.

«Работники Национального банка не звонят пользователям платежных карточек и не спрашивают реквизиты платежных карточек или пароли к интернет-банкингу. Ни служба безопасности НБУ, ни руководство НБУ не имеют необходимости и полномочий спрашивать украинцев о данных их платежных карточек и счетов», - отмечается на официальной странице НБУ.