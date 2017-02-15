Сотрудницы московского НИИ подрались из-за смерти Гиви

В Российском геронтологическом научно-клиническом центре Москвы подрались медсестры и сиделки из Украины. Причиной драки стало то, что последние отмечали смерть террориста Михаила Толстых, известного также как Гиви.

Сообщается, что пребывая на рабочем месте сиделки из Украины распивали спиртные напитки, тем самым празднуя смерть одиозного донецкого террориста Гиви. При этом украинки желали аналогичной участи другим лидерам террористических республик на Донбассе.

Веселье сиделок прервали медсестры-россиянки, которые сочли поведение своих коллег слишком вызывающим. Более того, медсестры встали на защиту Гиви, в результате чего началась драка. Дерущихся пришлось разнимать врачам. По информации журналистов, сведения о произошедшей драке были переданы в полицию.

Как известно, пророссийский террорист Михаил Толстых с позывным Гиви был ликвидирован 8 февраля. В его кабинете прогремел мощный взрыв. Известно, что кабинет террориста был обстрелян из реактивного огнемета «Шмель». Накануне российский журналист Александр Сотник вышел на улицы Москвы и поинтересовался у прохожих их отношением к ликвидированным террористам Гиви и Мотороле. Оказалось, что большинство опрошенных считают их национальными героями.