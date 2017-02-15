В Николаеве воины-интернационалисты прошли мемориальным шествием

В среду, 15 февраля, николаевские воины-интернационалисты, а также их друзья и родные, приняли участие в памятном шествии по центральным улицам города. Это ежегодное мероприятие, которое проводится в Николаеве по случаю годовщины вывода войск из Афганистана.

Как сообщает "Новостной Николаев", в колонне ехали две боевые машины. На одной из них были установлены колонки, из которых разносились песни о войне и об Афгане. Военнослужащие николаевских частей несли флаги Украины, красное знамя 40-й армии, воевавшей в Афганистане, а также портреты воинов, погибших при исполнении интернационального долга.

Колонна прошла по маршруту, который на протяжении многих лет остается неизменным: сначала по Советской (теперь уже Соборной), затем свернула на Адмиральскую, далее прошла по Пушкинской и по Ингульскому мосту. Конечным пунктом шествия стал памятник воинам-интернационалистам, где состоялся традиционный митинг.

Председатель областного союза воинов-интернационалистов и запаса Юрий Соловей, глава областной государственной администрации Алексей Савченко, глава областного совета Виктория Москаленко и мэр Николаева Александр Сенкевич поздравили «афганцев» с праздником, который ознаменовал окончания войны и гибель в ней наших солдат, и поблагодарили их за верность присяге и гражданскую позицию, которую они проявляют и сейчас, служа примером чести и мужества для новых поколений.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания, митрополит Николаевский и Очаковский Питирим отслужил панихиду, после чего состоялась церемония возложения венков и цветов к монументу.