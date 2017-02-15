В Николаеве дешевеет валюта Офіційний курс продажу долара, встановлений в міських обмінних пунктах сьогодні, 15 лютого, становить 27 грн., купівлі — 27,30 грн. Про це повідомляє кореспондент Миколаївської Правди. Таким чином, долар в покупці подешевшав за кілька днів на 30 копійок, в продажу — на 20 копійок. У банках міста середні курси купівлі/продажу основних валют досягли наступних показників: долар США — 27,15 — 27,60 грн./долар; євро — 28,70-29,10 грн./євро. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама