02.02.17 07:371300
В Николаеве дешевеет валюта
|15.02.17 14:09
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Офіційний курс продажу долара, встановлений в міських обмінних пунктах сьогодні, 15 лютого, становить 27 грн., купівлі — 27,30 грн.
Офіційний курс продажу долара, встановлений в міських обмінних пунктах сьогодні, 15 лютого, становить 27 грн., купівлі — 27,30 грн.
Про це повідомляє кореспондент Миколаївської Правди.
Таким чином, долар в покупці подешевшав за кілька днів на 30 копійок, в продажу — на 20 копійок.
У банках міста середні курси купівлі/продажу основних валют досягли наступних показників: долар США — 27,15 — 27,60 грн./долар; євро — 28,70-29,10 грн./євро.