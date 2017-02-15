В Николаеве провели энергоаудит учебных заведений

В понедельник, 13 февраля, в Николаевской мэрии презентовали результаты энергоаудита учебных заведений города, который в конце прошлого года провели компании «Энергосервис» и «Хенкель Баутехник Украина».

Эксперты оценили, насколько энергоэффективны здания школ №42 и №60, а также детских садов №106 и №123. И результаты энергоаудита оказались, мягко говоря, неутешительными.

Вице-мэр Александр Омельчук отметил, что учебные заведения очень неэффективно используют тепловую энергию. И это является большой проблемой. Как показал энергоаудит, огромные энергопотери идут через стены, окна, полы, чердачные перекрытия. Кроме того, малопродуктивно работает система отопления в школах и детсадах.

Эту проблему могла бы решить термомодернизация учебных заведений. Этот комплекс мер позволил бы добиться до 80 процентов экономии средств, идущих на коммунальные платежи. Для этого необходимо утеплить стены, перекрытия подвала и верхнего этажа, заменить окна на энергоэффективные, а также модернизировать систему отопления.

Александр Омельчук подчеркнул, что стратегия энергоэффективности, утвержденная городской властью, прописана в программе «Теплый Николаев». В ее рамках в 2017 году на термомодернизацию бюджетных учреждений выделено около 75 миллионов гривен. В 2017 году планируется утеплить четыре учебных заведения, в которых уже провели энергоаудит. Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской мэрии.