"Борисполь" снизит сборы в аэропорту

Аэропорт "Борисполь" представил проект положения о применении понижающих коэффициентов к аэропортовым сборам при выполнении регулярных полетов. Об этом заявил гендиректор аэропорта Евгений Дыхне, пишет ЦТС.

По его словам, аэропорт стремится расширить свою маршрутную сеть, поэтому вводит мотивационную программу для авиакомпаний, что впоследствии должно привести к существенному увеличению пассажиропотока, в том числе транзитного.

"В ближайшие два года Борисполь хочет выглядеть так, как аэропорт Варшава, и мы хотим развить западное направление до такой же степени, как Варшава. Если у нас будет такой же прирост в 2017 году, как и в 2016 году, то мы достигнем рубежа в 10 млн пассажиров в год. Но вопрос в том, как? Мы заинтересованы в расширении рынка для аэропорта Борисполь", - отмечает Дохнет.

Документ будет направлен в Министерство инфраструктуры для рассмотрения, после чего должен быть подписан и вступит в силу.

"Положение действует до 2021 года или до момента, когда пассажиропоток аэропорта составит 20 млн пассажиров в год, в зависимости от того, что из этого наступит ранее", - сказано в документе.

Согласно документу, предлагается ввести скидки на выполнение новых международных рейсов авиакомпаниями.

При этом, новым рейс считается в том случае, если до этого на протяжении года по этому маршруту не выполнялись полеты. Авиакомпаниям стоит учесть, что скидка будет предоставляться при условии, если новый рейс будет осуществляться с частотой не менее чем один раз в неделю.

Кроме того, новый маршрут будет считаться, если осуществляется с Борисполя в аэропорт, в радиусе менее 100 км от которого нет другого аэропорта, куда уже осуществляется рейс из Борисполя.

Если все условия будут выполнены, то авиакомпании смогут рассчитывать на следующие скидки: первый год - 75%, второй год - 50%, третий год - 25%, четвертый год - 10%. Скидка предоставляется на взлет-посадку и сбор за обслуживание пассажиров.

Для транзитных пассажиров, количество которых в аэропорту Борисполь по итогам прошлого года составила 2,31 миллиона человек (большую часть обеспечила МАУ), также предусмотрели скидки.

В частности, -80% за обслуживание пассажиров (именно такую максимальную скидку может предоставить аэропорт Борисполь, согласно 327 приказом Министерства инфраструктуры).

При этом, в документе указано, что при подсчете количества отправленных пассажиров не учитываются "Трансферные пассажиры и пассажиры новых рейсов".

Скидки на обслуживание пассажиров распределяются следующим образом: до 100 тыс. пас. - не предоставляется, 200 тыс. пас. - 10%, последующие 300 тыс. пас. - 15%, последующие 600 тыс. пас. - 20%, следующие 1,2 млн пасс. - 25%, последующие 2,4 млн пасс. - 30%.