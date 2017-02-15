«Синий кит» - игра для подростков ведущая к смерти: группы в соцсетях, задания, правила игры, новости

Смертельно опасная игра «Синий кит» («Тихий дом») распространяется среди российских подростков.

По данным СМИ, уже 16 подростков совершили самоубийство, следуя правилам этой игры. Об игре уже знает верхушка МВД, поэтому ведомство работает над тем, чтобы прекратить ее распространение.

Синий Кит игра для подростков ведущая к смерти: задания, правила игры

Суть игры «Синий кит» довольно проста – ты выполняет задания, а в конце придется умереть. В первом задании зачастую ведущий просит участника нацарапать на руке кита. В качестве подтверждения, что задание уже выполнено, необходимо сбросить фото. В последнем задании участнику необходимо совершить самоубийство. Игра длиться 50 дней. Ежедневно подросток получает задания, которые с каждым разом носят все больше суицидальный характер. Уже известно о случаях, когда задание на порез вен было на 4 дне.

Тех подростков, которые отказываются совершать самоубийство, ведущие шантажируют тем, что они уже знают их IP-адреса и если самоубийство не случится – для их близких наступит смерть.

Синий Кит игра, для подростков ведущая к смерти: кто создал, как уберечь ребенка от самоубийства

Кто создал и запустил в Сеть эту игру, пока установить не удалось. Возможно, это сделали психически нездоровые взрослые, либо подростки с комплексами, но способные манипулировать людьми. Наставникам, которые выдают задания в этой игре, все равно на жизни людей. Но, что самое странное - на такие группы ВК никто не жалуется!

Психологи советуют родителям больше времени уделять своим детям, интересоваться их жизнью, чаще вместе заниматься чем-то интересным. Дети, у которых нет душевных травм, считают специалисты, не заинтересуются подобными смертельными играми, даже если наткнутся на них в соцсетях.

Синий Кит игра для подростков ведущая к смерти: новости

Как писалось выше, уже известно о 16 случаях суицида детей, которые стали участниками этой игры. Самоубийства совершают не только в РФ. Так, в ночь с 5 на 6 февраля в Караганде (Казахстан) повесилась студентка училища.

Родные ее знали о существовании игры «Синий кит», но они не подозревали, что игра может коснуться и их.

«Никто ничего не подозревал. Позавчера ночью она встала. Поговорила с кем-то по телефону, походила, походила. Потом пошла в ванну, помылась, оделась и повесилась. Мы вчера были у них. Я решил рассказать об этом, чтобы люди обращали внимание на своих детей. Хотел всех предупредить», - рассказал журналистам дядя погибшей девочки.

Он отметил, что вечером накануне смерти все было как обычно. Но спустя несколько часов его племянница повесилась.

«Галя училась в училище на повара. Должна была закончить. Такая наивная, скромная девочка. Личным она больше делилась с дедушкой и бабушкой, чем с родителями. Парня у нее не было. На днях обещала приехать к бабушке с дедушкой погостить. Перед тем, как все это случилось, она стерла информацию с телефона и выключила его. Потом, когда его включили, он оказался заблокированным», - рассказывает еще одна родственница погибшей девушки.

В телефоне, после того как он был разблокирован, нашли запись «Синий кит, тихий дом", 4.20 я в игре, тест 57 или 84?». После этого сомнений в том, что Галя совершила самоубийство, ввязавшись в игру «Синий кит», уже не было.

Пока это безумие распространяется по сети, родителям важно быть предельно внимательными к своим детям. Психологи отмечают, что у детей, которые вступают в суицидальные группы, возникают проблемы со сном. Они начинают наносить порезы на тело, иногда пишут на стенах цифры. Поэтому важно больше внимание обращать на подростков, особенно если они становятся излишне скрытными и замкнутыми.