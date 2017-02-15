Николаевский облсовет планирует обратиться в Кабмин, чтобы отсрочить создание госпитальных округов

15.02.17 10:04Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

Депутаты Николаевского областного совета хотят обратиться в Кабинет министров Украины с просьбой отсрочить создание госпитальных округов в области.

Как сообщает "Преступности.НЕТ", соответствующее обращение рассмотрели в понедельник, 13 февраля, в ходе очередного заседания постоянной профильной депутатской комиссии по вопросам социальной политики, охраны здоровья, материнства, детства, развития зон отдыха и туризма Николаевского областного совета.

«На сегодня Министерством здравоохранения Украины не утверждено примерное положение о госпитальном округе и не приняты нормативно-правовые акты, следовательно, структура госпитальных округов с распределением учреждений здравоохранения в соответствии с уровнями оказания медицинской помощи населению не определена.

После утверждения соответствующего положения и принятия нормативно-правовых актов управлением здравоохранения будет проработан вопрос по формированию госпитальных округов. С целью урегулирования проблемных вопросов и недопущения социальной напряженности предлагаем рассмотреть возможность отсрочки создания госпитальных округов в Николаевской области до принятия Министерством здравоохранения Украины примерного положения о госпитальном округе и нормативно-правовых актов, регулирующих этот вопрос», - говорится в соответствующем обращении.

Данное обращение планируется вынести на рассмотрение сессии облсовета, которая предварительно запланирована на 23 февраля.

Стоит отметить, что в ходе комиссии присутствующая на заседании депутат Татьяна Демченко заявила, что за такое обращение она голосовать не будет, призвав коллег более жестко высказать свою позицию против создания госпитальных округов.

  • 70% текста написано: «ой ля-ля, как все хорошо», и только 30% написано, что мы не соглашаемся. А в остальном написано как мы «хорошо работали, чтобы подерибанить наши лечебные учреждения и создать 4 госпитальных округа», - заявила Демченко. - В создании госпитальных округов я вижу большой и жирный крест на всей медицине нашей области!... Мое предложение по обращению – высказать позицию облсовета, что депутаты категорически против создания госпитальных округов!

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко сказала, что есть соответствующее постановление Кабмина, которое обязательное для выполнения. Такую же позицию занял и заместитель губернатора Николаевской области Виталий Киндратив.

  • Есть решение Кабинета министров, и мы его будем интегрировать в область, - заявил он.

Глава профильной комиссии депутат Николай Лучный заявил, что сам «по правде говоря», против создания госпитальных округов, но инициировать изменение формулировок в обращении не стал. В связи с чем Демченко заявила, что он «подтанцовывает» тем, кто эту губительную реформу продвигает.

В итоге, когда вопрос о вынесении на сессию обращения был поставлен на голосование, члены комиссии его поддержали.

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