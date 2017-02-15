"Трамвайчик влюбленных" для николаевцев

15.02.17 09:28Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

14 февраля, в День Святого Валентина, по Николаеву курсировал «Трамвайчик влюбленных».

Празднично украшенный и сияющий огнями иллюминации трамвай ездил по маршруту «Яхт-клуб» - Парк «Народный сад», приглашая горожан присоединиться к дружной веселой компании, окунуться в атмосферу любви и незабываемых эмоций.

Маленькие николаевцы дарили пассажирам сладкие «сердца», а в салоне звучала романтические мелодии в исполнении николаевских музыкантов: квартета "Кофе-брейк" и студентов Николаевского музыкального училища. Приятные сюрпризы получили николаевцы, которые ответили на вопросы викторины, конечно же, на тему любви.

Присоединился к пассажирам необычного транспортного средства и вице-мэр Евгений Шевченко, который рассказал, что такая праздничная акция впервые проводится управлением по делам семьи, детей и молодежи городского совета при содействии КП «Николаевэлектротранс», кинотеатра "Пионер", Николаевского художественного русского драматического театра.

  • Это замечательная акция и я с удовольствием поздравляю николаевцев с Днем Святого Валентина! Любите родной город, своих близких, и конечно же, дарите любовь друг другу! -сказал вице-мэр.

Стоит добавить, что проезд в «Трамвайчике влюбленных» был бесплатным, а организаторы акции обещают, что она станет ежегодной.

Похожие новости

28.01.17 13:43В зоне АТО в бою с диверсантами погиб николаевский воин Сергей Непсов

27.01.17 15:56Николаевцы возложили цветы к памятнику жертвам Холокоста

20.01.17 11:05Южноукраинские сумоистки Карина Адылханян и Алена Толстова стали чемпионками Европы

17.01.17 16:00В Николаевской области азербайджанец был задержан при попытке дать взятку прокурору

14.01.17 16:15В Николаеве стремительно растет курс доллара

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 15.02.2017

Закругление верхнее-левое

12:29Алчевский меткомбинат остановил работу из-за блокады железной дороги

12:19В Аргентине футболисты жестоко подрались на тренировке

11:53В Николаеве провели энергоаудит учебных заведений

11:32Roshen выплатит 1,3 млрд дивидендов за два года

11:17Неизвестные созывают николаевцев на "всеукраинский" протест против действующих тарифов

11:03"Борисполь" снизит сборы в аэропорту

10:50В Японии офисный сотрудник расстрелял своих коллег и убежал

10:37Николаевские велосипедисты привезли из Львова пять золотых медалей

10:17Дважды раненого "киборга" осудили на три года за "кражу" флага Украины

10:04Николаевский облсовет планирует обратиться в Кабмин, чтобы отсрочить создание госпитальных округов

09:54«Синий кит» - игра для подростков ведущая к смерти: группы в соцсетях, задания, правила игры, новости

09:41Дональд Трамп ожидает от России возвращения Крыма

09:38Где в Николаеве не будет света: найдите свой адрес

09:28"Трамвайчик влюбленных" для николаевцев

09:2015 февраля - Сретенье Господне: что за праздник и что нельзя делать в этот день

09:17Сутки в АТО: Водяное обстреливали из минометов

09:00Колективу ДП «Миколаївоблавтодор» представили нового керівника

08:48Сегодня родился предприниматель и меценат Савва Морозов

08:47Любовь к Сталину в РФ достигла максимума за 16 лет

08:35Дело Майдана: появилось новое видео расстрелов

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

01.02.17 12:241280

Коммерсанты на Николаевщине чуть не сорвали инвестпроект на 300 млн евро

01.02.17 12:291430

В БСМП прооперировали Дмитрия Макса — извлекли 1 пулю от травмата

01.02.17 12:341370

Донецк остался без воды из-за обстрелов

01.02.17 12:506860

Таинственные «гребни» высотой с 16-этажный дом найдены на Марсе

Самые читаемые

11.02.17 18:1614220

Что подарить на 14 февраля мужчине, мужу, парню

09.02.17 16:188140

Великий пост 2017: когда начинается, питание, традиции

12.02.17 20:007030

Кто такой святой Валентин? Происхождение и история праздника святого Валентина

01.02.17 12:506860

Таинственные «гребни» высотой с 16-этажный дом найдены на Марсе

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама