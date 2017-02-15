"Трамвайчик влюбленных" для николаевцев

14 февраля, в День Святого Валентина, по Николаеву курсировал «Трамвайчик влюбленных».

Празднично украшенный и сияющий огнями иллюминации трамвай ездил по маршруту «Яхт-клуб» - Парк «Народный сад», приглашая горожан присоединиться к дружной веселой компании, окунуться в атмосферу любви и незабываемых эмоций.

Маленькие николаевцы дарили пассажирам сладкие «сердца», а в салоне звучала романтические мелодии в исполнении николаевских музыкантов: квартета "Кофе-брейк" и студентов Николаевского музыкального училища. Приятные сюрпризы получили николаевцы, которые ответили на вопросы викторины, конечно же, на тему любви.

Присоединился к пассажирам необычного транспортного средства и вице-мэр Евгений Шевченко, который рассказал, что такая праздничная акция впервые проводится управлением по делам семьи, детей и молодежи городского совета при содействии КП «Николаевэлектротранс», кинотеатра "Пионер", Николаевского художественного русского драматического театра.

Это замечательная акция и я с удовольствием поздравляю николаевцев с Днем Святого Валентина! Любите родной город, своих близких, и конечно же, дарите любовь друг другу! -сказал вице-мэр.

Стоит добавить, что проезд в «Трамвайчике влюбленных» был бесплатным, а организаторы акции обещают, что она станет ежегодной.