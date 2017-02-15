Колективу ДП «Миколаївоблавтодор» представили нового керівника

15.02.17 09:00Сколько просмотров этой статьи42Сколько комментариев этой статьи0

14 лютого 2017 року колективу ДП «Миколаївоблавтодор», що об’єднує в своїй структурі 15 райавтодорів та 4 дорожньо-експлуатаційні дільниці, представили нового керівника – Ігоря Івановича Франчука

Ігор Іванович Франчук зарекомендував себе як високопрофесійний спеціаліст в дорожній галузі. Має дві вищі освіти за спеціальностями: «Будівництво автомобільних доріг та аеродромів» та «економіка підприємства» і науковий ступінь кандидата технічних наук.

Трудову кар’єру розпочав з 2003 року інженером І категорії кафедри Транспортного права, системного аналізу та логістики Національного транспортного університету в м. Київ.

З 2005 року увійшов у структуру Дорожньої галузі Вінницької області, де пройшов шлях від інженера виробничо-кошторисного відділу до начальника Служби автомобільних доріг у Вінницькій області (2014 рік).

З 2014 року до 2015 року брав участь в АТО на території Донецької та Луганської областей у складі Збройних Сил України.

З 24 листопада 2016 року і до сьогодні обіймав посаду Головного інженера ДП «Миколаївоблавтодор».

Для представлення до Миколаївської області завітав заступник голови ПАТ «ДАК Автомобільні дороги України» Данкевич Ігор Васильович.

В ході зборів, Ігор Васильович зазначив, що на сьогодні запущений механізм реорганізації компанії ПАТ «ДАК Автомобільні дороги України» і тому перед новим очільником Миколаївоблавтодору ставиться основна задача - налагодити ефективну роботу і як результат - вийти в прибутковість.

Нового керівника, у свою чергу, привітав і в.о. начальника Служби автомобільних доріг у Миколаївській області – Ткаченко Сергій Іванович, який звернув увагу на те, що лише спільними зусиллями САД та Миколаївоблавтодору можливо досягти гарних результатів в утриманні і ремонті доріг загального користування Миколаївської області.

Також, Сергій Іванович пообіцяв всіляку підтримку зі сторони Служби автомобільних доріг.

Новопризначений керівник, звертаючись до присутніх в залі працівників райавтодорів, наголосив на необхідності добросовісно і чесно виконувати свою роботу.

Також, в ході зустрічі, Франчук висловив подяку працівникам філій за сумлінну роботу під час ліквідації наслідків січневої негоди.

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