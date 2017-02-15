Николаевцы просят решить вопрос помещения для областной филармонии

15.02.17 08:23Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Жители Николаева просят председателя Николаевской областной государственной администрации решить вопрос помещения областной филармонии, которая уже несколько лет функционирует.

Копию предложения к областной власти на своей странице в Фейсбук опубликовал николаевец Геннадий Каклюгин.

Прошу Вас поддержать требования к областной власти - губернатору и депутатам по приобретению или строительству нового помещения для Николаевской областной филармонии.

К сожалению в концепции развития области до 2020 года не предусмотрено решения проблемы бездомной филармонии. Это позор для всей области. Мы убеждены что без культурного и духовного возрождения не возможно возрождение экономическое.

Можно до бесконечности бороться с коррупционерами но пока не восстановлен культурный код, и делать зло понимая все последствия этого действия допустимо и одобряется в обществе - мы не добьемся успеха, - написал Геннадий Каклюгин, призвав николаевцев поддержать помещение.

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