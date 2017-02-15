В среду в Украине значительно потеплеет

15.02.17 08:14Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

В среду, 15 февраля, в Украине ожидается относительно теплая погода. Об этом сообщил Украинский Гидрометеорологический центр

На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололед, ветер северный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью -3 …- 8 градусов, днем ​​+2 …- 3 градуса.

В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью -3 …- 8 градусов, днем ​​+2 …- 3 градуса.

В Моршине без осадков, температура ночью -4 …- 6 градусов, днем ​​-1 … + 1 градус.

В Трускавце без существенных осадков, температура ночью -4 …- 6 градусов, днем ​​-1 … + 1 градус.

В Сваляве без существенных осадков, температура ночью -4 …- 6 градусов, днем ​​+3 … + 5 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололед, ветер северный, 7−12 м / с, ночью порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью 0 …- 5 градусов, днем ​​+2 …- 3 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 7−12 м / с, порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью 0 …- 5 градусов, днем ​​-2 … + 3 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем ​​без существенных осадков, на дорогах местами гололед, ветер северный, 7−12 м / с, порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью -3 …- 8 градусов, днем ​​+2 …- 3 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололед, ветер северный, 7−12 м / с, порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью 0 …- 5 градусов, днем ​​-2 … + 3 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, мокрый снег, днем ​​без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 7−12 м / с, порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью 0 …- 5 градусов, днем ​​-2 … + 3 градуса.

В Ялте ночью небольшой снег, мокрый снег, днем ​​без существенных осадков. Температура ночью -1 … + 1 градус, днем ​​+3 … + 5 градусов.

В Киеве будет облачной с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 7−12 м / с, ночью порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью -1 …- 3 градуса, днем ​​-1 … + 1 градус.

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