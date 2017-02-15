В среду в Украине значительно потеплеет

|15.02.17 08:14
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В среду, 15 февраля, в Украине ожидается относительно теплая погода. Об этом сообщил Украинский Гидрометеорологический центр
На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололед, ветер северный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью -3 …- 8 градусов, днем +2 …- 3 градуса.
В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью -3 …- 8 градусов, днем +2 …- 3 градуса.
В Моршине без осадков, температура ночью -4 …- 6 градусов, днем -1 … + 1 градус.
В Трускавце без существенных осадков, температура ночью -4 …- 6 градусов, днем -1 … + 1 градус.
В Сваляве без существенных осадков, температура ночью -4 …- 6
градусов, днем +3 … + 5 градусов.
На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололед, ветер северный, 7−12 м / с, ночью порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью 0 …- 5 градусов, днем +2 …- 3 градуса.
В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 7−12 м / с, порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью 0 …- 5 градусов, днем -2 … + 3 градуса.
На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололед, ветер северный, 7−12 м / с, порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью -3 …- 8 градусов, днем +2 …- 3 градуса.
На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололед, ветер северный, 7−12 м / с, порывы 15−20 м / с.
Температура воздуха ночью 0 …- 5 градусов, днем -2 … + 3 градуса.
В Крыму облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, мокрый снег, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 7−12 м / с, порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью 0 …- 5 градусов, днем -2 … + 3 градуса.
В Ялте ночью небольшой снег, мокрый снег, днем без существенных осадков. Температура ночью -1 … + 1 градус, днем +3 … + 5 градусов.
В Киеве будет облачной с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 7−12 м / с, ночью порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью -1 …- 3 градуса, днем -1 … + 1 градус.