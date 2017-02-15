"Решение о приостановлении учебного процесса - вынужденная мера", - Евгений Шевченко

15.02.17 08:00Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

Заместитель городского головы Евгений Шевченко прокомментировал распоряжение о приостановлении учебно-воспитательного процесса в николаевских школах до конца текущей недели

  • В понедельник, 13 февраля, мы оценили ситуацию, связались с родительскими комитетами, администрациями школ, получили статистику от управления здравоохранения. По данным горздрава, за прошедшую неделю заболели 1800 детей, повысилось количество госпитализаций детского населения. По этой причине 13 февраля мэр подписал распоряжение о продлении временных "каникул" до конца текущей недели. Хочу подчеркнуть, что у управления образования есть полное финансирование на отопление учебных учреждений и обеспечение школьников питанием. Весенние каникулы пройдут по утвержденному ранее графику. Решение о приостановлении учебного процесса - вынужденная мера, на которую мы идем ради здоровья наших детей.

Вице-мэр по гуманитарным вопросам напомнил, что временные "каникулы" для школьников были объявлены еще 8 февраля, что было связано и с погодными условиями, и с тем, что в 41 городской школе порядка 20% детей не посещали уроки.

При этом Евгений Шевченко уточнил, что информация, появившаяся в СМИ об эпидемиологической ситуации в области, касается заболеваемости взрослого населения, по которой в городе эпидемиологический порог действительно не превышен. А вот заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей напротив, за последнее время резко возросла, поэтому были приняты соответствующие меры.

Пресс-служба Николаевского горсовета

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