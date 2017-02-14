Олексій Савченко: «Територіальна цілісність – це найважливіше питання сьогодні»

Голова обласної державної адміністрації Олексій Савченко провів засідання Ради оборони Миколаївської області.

«Маємо третій рік війни, відкритої війни з ворогом. Це не просто війна. «Старший брат» вдарив нас в спину. Вдарив тоді, коли не чекали. Але завдяки рішучим діям Президента сьогодні створена українська армія, яка виборює наш суверенітет, яка сьогодні стоїть на обороні нашої держави. Територіальна цілісність – це найважливіше питання сьогодні», - такими словами розпочав засідання Олексій Савченко.

Далі очільник області розповів, що у грудні було створено Рух опору Миколаївщини, до якого долучилася всі небайдужі громадські та військово-патріотичні організації: «Ми будемо створювати тренувальну базу, тобто навчальний центр, де хлопці з Руху оборони Миколаївщини зможуть отримати і військову, і фізичну підготовку, і бути готовими боронити нашу державу, - сказав Олексій Савченко. - Сьогодні ми розглядаємо два питання. Це взаємодія комісаріатів на місцях і органів влади по залученню кваліфікованих професійних кадрів на контракт. По-друге, хочу почути, що відбувається з нашим загоном територіальної оборони. Коли ми можемо його зібрати, коли ми можемо на нього подивитися і як саме буде проходити мобілізація, якщо нам це буде потрібно. Ми стоїмо на захисті інтересів держави, ми разом будуємо Українську соборну самостійну державу. Згадаймо, ми – українці, нас ніколи неможливо було перемогти. Ніколи», - підкреслив голова ОДА.

За результатами Ради територіальної оборони Миколаївщини надані відповідні доручення щодо організації взаємодії районних (міських) військових комісаріатів з райдержадміністраціями та органами місцевого самоврядування по організації відбору та направлення на навчання кандидатів на військову службу за контрактом.