В Николаевском областном управлении СБУ новый начальник - Алексей Лях

14.02.17 19:26Сколько просмотров этой статьи20Сколько комментариев этой статьи0

Президент Петр Порошенко сменил начальников управлений Службы безопасности Украины в пяти областях.

В частности, начальником управления СБУ в Николаевской области назначен Алексей Лях вместо Александра Калинина. В Запорожской области - Александр Хилько вместо Александра Шмитько, в Сумской области - Владислав Косинский вместо Юрия Гончарова, в Херсонской области - Данил Доценко вместо Олега Зубкова, в Тернопольской области Виталий Найда вместо Алексея Ушанова.

Также были назначены Александр Климчук - начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ, Виктор Кононенко - начальником Департамента защиты национальной государственности СБУ, Алексей Петров - начальником Департамента контрразведки СБУ.

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