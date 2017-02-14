Владислав Чайка: «В решении проблем ЖКХ нужны понимание, взвешенность и ответственная позиция городской власти»

Несоответствие действующих тарифов на услуги по обслуживанию домов, сооружений и придомовых территорий фактическим затратам жилищно-эксплуатационных предприятий подтолкнуло городские власти к принятию решения об их повышении, 16 января исполком Николаевского городского совета поднял тарифы вдвое. С одной стороны, рост тарифов вызвал вполне ожидаемую реакцию у горожан, на семейные бюджеты которых ложится дополнительная нагрузка. С другой – на пикеты в поддержку новых тарифов выходят работники ЖЭКов, говоря о том, что средств у предприятий не хватает даже на выплату минимальной заработной платы. Предполагалось, что уже с 1 февраля новые тарифы вступят в силу, но 9 февраля на сессии Николаевского городского совета депутаты единогласно отменили ранее принятое исполкомом решение.

О тарифной политике, путях выхода из сложившейся ситуации, о работе ЖЭКов в нынешних непростых условиях шла речь в программе «Добрый вечер» на канале НИС-ТВ, гостем которой стал соучредитель николаевских ЖЭКов «Забота» и «Центральный-1», глава общественной организации «Миколаїв - єдина родина» Владислав Чайка.

Владислав Владимирович, вы уже не один год работаете на рынке коммунальных услуг, каково ваше впечатление от происходящего?

Очевидно, что экономический вопрос, безусловно, важный для жителей города, перешел в политическую плоскость. В тоже время ЖЭКи до сих пор работают по тарифам, утвержденным в 2009 году. И о том, что предложенный тариф недоработан, «сырой», я говорил, выступая на заседании исполкома 16 января. Так, все знали, что минимальная зарплата с 1 января – 3200 гривень, а в тариф заложили 1600 гривень. А ведь и в ЖЭКах работают люди не с самыми большими доходами, и им тоже придется оплачивать тариф в 2 раза больше. Мое мнение – при том количестве средств, которые остались в городе неиспользованными с прошлого года, проще выделить дотацию ЖЭКам, тем самым дать возможность повысить работникам заработную плату и не трогать тариф, потому что его рост сегодня станет очень большой нагрузкой на каждую семью. А ведь впереди – очередное повышение тарифов на электроэнергию, воду. Но тариф на обслуживание жилья – единственный, который устанавливают местные власти. Дотация для ЖЭКов любой формы собственности – коммунальных, частных нужна не такая уж большая, только на зарплату. Я отстаиваю интересы и горожан, и своих работников и вижу пока единственный способ решения этого вопроса – дотация ЖЭКам из городского бюджета.

Критики повышения тарифа говорят о том, что в него заложены услуги, которые не выполнялись никогда, поэтому, дескать, нечего и деньги за них брать. Что же заложено в тарифе, за что мы платим?

В тарифе - набор стандартных услуг, необходимых жителям для комфортной жизни: обслуживание внутридомовых коммуникаций и систем, уборка придомовой территории, а также текущий ремонт капитальных сооружений. Именно текущий ремонт – та статья, которая при тарифе от 2009 года не может выполняться качественно, потому что все ее составляющие не соответствуют реалиям сегодняшнего дня. И именно эта статья дала такой существенный рост тарифу.

К слову, к тарифам есть разъяснение, в соответствии с которым ЖЭКи должны будут отчитаться перед жильцами за выполненные работы и при необходимости провести перерасчет. Но здесь возникает коллизия: механизма перерасчета нет, с кем подписывать акт выполненных работ - неизвестно. Получается, в каждом доме нужно проводить собрание жильцов, выбирать уполномоченных представителей, которые будут сверяться с ЖЭКом по выполненным работам. После решения о повышении тарифов к нам обращается много людей. Беседуем, разъясняем, что нужно провести собрание, выбрать уполномоченных, с которыми мы будем работать, корректировать тариф.

В одном из заявлений член исполкома и известный юрист Владимир Тимошин сказал, что подсчитал тариф по своему дому, заложив в него минимальную зарплату в 3200 гривень и цену электричества, какой станет она с 1 марта, но все равно тариф должен быть на 25% меньше. Вы, как практик, как относитесь к таким заявлениям?

Тариф рассчитывался департаментом ЖКХ по данным, предоставленным ЖЭКами. Данные могли не соответствовать действительности, например, по придомовой территории, от этого тоже зависит цена. Фактически компетентные службы должны провести очень большую и кропотливую работу, определить, сколько нужно ее тому или иному дому. И здесь величина не постоянная: одни говорят, что им 2-х тысяч кв. м много, а другим – и 3-х тысяч мало. Надо вычленить появившиеся на придомовой территории магазины, арендующие территорию, это тоже повлияет на размер тарифа.

А вы готовы работать по подомовому, с учетом особенностей каждого дома, а не планово-нормативному тарифу?

Да, готовы и работаем в этом направлении с жильцами, которые обращаются к нам. Вообще о необходимости введения подомового тарифа говорится с 2013 года, но никто этим вопросом серьезно не занимался. Однако, нужно понимать, что подомовой тариф всегда будет выше обычного жэковского, это показывает и опыт домов ОСМД.

Председатель областного профсоюза работников ЖКХ Светлана Начинова обращает внимание на катастрофическую ситуацию с дворовыми рабочими

Действительно, у нас половина штата не укомплектована, дворники по 1,5-2 участка убирают. Необходимые ЖЭКу специальности постоянно заносятся в реестры фонда занятости, но никто не спешит к нам на работу. Основная причина – низкая зарплата.

Николаевцы зачастую недовольны качеством услуг, предоставляемых ЖЭКами, список претензий большой

К сожалению, есть неплательщики, которые фактически отбирают деньги у тех, кто платит добросовестно. Вот из-за таких и недооказываются услуги в домах.

Как с этим быть?

У нас очень много выигранных в судах дел по неплательщикам, но, к сожалению, не работают должным образом исполнительные службы. В результате проходят сроки, и нам повторно приходится подавать исковые заявления, а каждая подача в суд обходится в 1600 гривень. Сейчас введен единый реестр должников, мы обновим свою базу и будем работать с ними. Мерами воздействия с их стороны может быть невыезд должника за границу, штрафные санкции, идет речь и о том, чтобы ввести пеню по просроченным платежам. Вводится структура частных судебных исполнителей, будем обращаться к ним, потому как иного выхода нет. Есть фирмы, которые перекрывают системы, например, канализацию, - заключаем договоры, планируем и так бороться. Да, есть категория людей, которым в силу разных причин просто нечем платить, но в значительной части должники – не бедные люди, есть среди них и депутаты городского совета, есть пример, когда половина долга дома – у одного человека. Хотя мы всегда идем навстречу, предлагаем реструктуризировать долги.

Жилкоп стал одним из аргументов, который озвучивали сторонники отмены тарифа, говоря, что жилкопу точно никто услуг не оказывает, это практически частный сектор: сами подметают свои дворы, ремонтируют дома. Какие здесь взаимоотношения?

Самая большая нагрузка - 2/3 всех долгов - за жилкопами. У нас это вообще отдельная каста домов, которым реально услуги оказываются, но не оплачиваются. По жилкопам проходит очень много коммуникаций, а все аварии ликвидирует ЖЭК. Уборка придомовой территории, вывоз листвы, расчистка снега проводятся, тот же вывоз мусора, за который мы платим 100%, а люди, проживающие в жилкопах, не платят.

Есть мнение, что вывоз мусора не нужно включать в тариф

Я бы тоже вывел вывоз ТБО из тарифов на обслуживание. Это большие суммы, которые мы перечисляем, ничего не получая взамен, являясь как бы транзитной организацией. Впрочем, как и обслуживание лифтов. Перевозчикам ТБО нужно провести абонирование и подписывать договоры с жильцами напрямую. В этом случае уйдет большая сумма, и часть ЖЭКов могли бы с НДС перейти на систему единого налога, а это сразу снизит тариф на 20%. Вот, к слову, и еще одна коллизия: мы платим определенную сумму за кубометр вывезенного мусора, а жильцы – по квадратным метрам. И один человек в двухкомнатной квартире оплачивает больше, чем восемь человек в однокомнатной.

Дискуссия по тарифам проходит на фоне реформирования управления жильем. Много у вас домов ушло в ОСМД за это время?

Из 265 домов семь снялись с баланса и ушли. А вообще у нас около 50 ОСМД, которые нормально ладят и работают с ЖЭКом, заключили договоры на обслуживание.

То есть фактически не коммунальные ЖЭКи уже выполняют функции управляющих компаний?

ЖЭКи – и коммунальные, и не коммунальные имеют достаточную материально-техническую и людскую базу и, по сути, выполняют услуги как управляющая компания.

Понятно, что работается ЖЭКам сегодня непросто, да и ситуация с тарифами ясности не добавляет…

Да, у нас продлены договоры на обслуживание до апреля. Что будет дальше? Пока вопрос подомовых конкурсов на обслуживание жилья не стоит, потому что никто еще толком не знает, как они должны проводиться. В Николаеве 3 тысячи домов и каждый должен пройти конкурс, по времени эта процедура может занять не один год. Горожан призывают создавать ОСМД и самостоятельно решать все вопросы. Но нельзя устраняться от проблем жилого фонда, перекладывать их на плечи людей. В любом случае нужно и качество услуг улучшать, и приходить к тому, чтобы дома обслуживались, не остались брошенными. Выход из сегодняшней сложной, кризисной ситуации в ЖКХ нужно искать вместе. И здесь, прежде всего, необходимы поддержка, понимание, взвешенность и ответственная позиция, политическая воля городской власти.