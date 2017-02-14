Украинцам хотят запретить работать после выхода на пенсию

В Украине после проведения пенсионной реформы люди пенсионного возраста не смогут одновременно получать пенсию и работать. Об этом в интервью Realist’у заявил министр социальной политики Андрей Рева.

По его словам, у украинцев будет выбор: либо работать либо получать пенсию, но совмещать нельзя будет. "Во всем мире действует правило — либо пенсия, либо зарплата.

После проведения пенсионной реформы, когда пенсия станет достаточной, нужно установить правило — либо ты работаешь, получаешь зарплату и выходишь на пенсию чуть позже, но пенсия у тебя будет больше.

Либо ты уходишь сразу и получаешь пенсию, но не работаешь", – рассказал Рева. Он отметил, что если работодатели будут оформлять пенсионеров неофициально, то они могут поплатиться за это штрафом в 320 тысяч гривен. "320 тысяч гривен штраф. Пожалуйста. Можно не оформлять", – добавил министр.