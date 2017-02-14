Дикие голодные слоны терроризировали китайскую деревню: (видео)

Стадо голодных диких слонов ворвались в деревню в китайской провинции Юньнань и всю ночь дебоширили, обыскивая населенный пункт и его окрестности на предмет наличия еды.

Один из гигантов даже дошел до автотрассы и перекрыл движение на 20 минут.

Всего слонов-оккупантов было 14, и это далеко не первый рейд на местные деревни. Голодное и готовое на все стадо заметили еще в конце января. В соседнем селе Мандат слоны объели посадки и затоптали несколько гусей и кур. За передвижениями "слоновой банды" следят с беспилотника.

Как это выглядело – смотрите на видео ниже.