01.02.17 07:451280
Дикие голодные слоны терроризировали китайскую деревню: (видео)
|14.02.17 20:50
|51
|0
Стадо голодных диких слонов ворвались в деревню в китайской провинции Юньнань и всю ночь дебоширили, обыскивая населенный пункт и его окрестности на предмет наличия еды.
Стадо голодных диких слонов ворвались в деревню в китайской провинции Юньнань и всю ночь дебоширили, обыскивая населенный пункт и его окрестности на предмет наличия еды.
Один из гигантов даже дошел до автотрассы и перекрыл движение на 20 минут.
Всего слонов-оккупантов было 14, и это далеко не первый рейд на местные деревни. Голодное и готовое на все стадо заметили еще в конце января. В соседнем селе Мандат слоны объели посадки и затоптали несколько гусей и кур. За передвижениями "слоновой банды" следят с беспилотника.
Как это выглядело – смотрите на видео ниже.