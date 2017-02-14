Невероятно, но факт: лисы в Австралии научились лазать по деревьям

По мнению ученых, то, что лисы в Австралии стали лазать по деревьям, это невероятно. Но факт остается фактом: в процессе эволюционных потребностей к выживанию, эти млекопитающие, которые не являются коренными жителями Австралии, научились лазать по деревьям. Возможно, устав от погонь за кроликами, лисы решили поохотиться на беззащитных детенышей коал.

Лисиц (Vulpes vulpes) завезли в Австралию из Европы в XIX веке. В отсутствии более крупных хищников лисы быстро заняли верхушку пищевой цепочки, охотясь на небольших экзотических наземных млекопитающих — сумчатых кротов (нумбатов), бандикутов билби, валлаби и кроликов (так же, как и лис, привезенных из Европы).

Считалось, что лисы не угрожают животным, которые живут на деревьях — таким, как коалы и сахарные поссумы. Однако недавно австралийские зоологи заметили, что австралийские лисы, в отличие от своих европейских родственников освоили и верхние этажи леса. Их наблюдали на высоте до 4 метров: вероятно, там они вынюхивали коал и других обитателей древесных крон.

Лис заметили на видео, снятых камерами, установленными для наблюдения за коалами возле питьевых фонтанчиков. Лисы не пили воду, а значит, залезали на деревья с какой-то другой целью. Ученые считают, что такой целью была охота, хотя случаев преследования камеры не сняли.

Эвкалипты в Австралии гораздо удобнее для лазания, чем высокие деревья Европы. Специалисты считают, что именно форма деревьев подсказала лисам новую территорию для поиска добычи.