01.02.17 07:451280
Невероятно, но факт: лисы в Австралии научились лазать по деревьям
|14.02.17 19:54
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По мнению ученых, то, что лисы в Австралии стали лазать по деревьям, это невероятно. Но факт остается фактом: в процессе эволюционных потребностей к выживанию, эти млекопитающие, которые не являются коренными жителями Австралии, научились лазать по деревьям. Возможно, устав от погонь за кроликами, лисы решили поохотиться на беззащитных детенышей коал.
По мнению ученых, то, что лисы в Австралии стали лазать по деревьям, это невероятно. Но факт остается фактом: в процессе эволюционных потребностей к выживанию, эти млекопитающие, которые не являются коренными жителями Австралии, научились лазать по деревьям. Возможно, устав от погонь за кроликами, лисы решили поохотиться на беззащитных детенышей коал.
Лисиц (Vulpes vulpes) завезли в Австралию из Европы в XIX веке. В отсутствии более крупных хищников лисы быстро заняли верхушку пищевой цепочки, охотясь на небольших экзотических наземных млекопитающих — сумчатых кротов (нумбатов), бандикутов билби, валлаби и кроликов (так же, как и лис, привезенных из Европы).
Считалось, что лисы не угрожают животным, которые живут на деревьях — таким, как коалы и сахарные поссумы. Однако недавно австралийские зоологи заметили, что австралийские лисы, в отличие от своих европейских родственников освоили и верхние этажи леса. Их наблюдали на высоте до 4 метров: вероятно, там они вынюхивали коал и других обитателей древесных крон.
Лис заметили на видео, снятых камерами, установленными для наблюдения за коалами возле питьевых фонтанчиков. Лисы не пили воду, а значит, залезали на деревья с какой-то другой целью. Ученые считают, что такой целью была охота, хотя случаев преследования камеры не сняли.
Эвкалипты в Австралии гораздо удобнее для лазания, чем высокие деревья Европы. Специалисты считают, что именно форма деревьев подсказала лисам новую территорию для поиска добычи.