Невероятно, но факт: лисы в Австралии научились лазать по деревьям

14.02.17 19:54Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

По мнению ученых, то, что лисы в Австралии стали лазать по деревьям, это невероятно. Но факт остается фактом: в процессе эволюционных потребностей к выживанию, эти млекопитающие, которые не являются коренными жителями Австралии, научились лазать по деревьям. Возможно, устав от погонь за кроликами, лисы решили поохотиться на беззащитных детенышей коал.

Лисиц (Vulpes vulpes) завезли в Австралию из Европы в XIX веке. В отсутствии более крупных хищников лисы быстро заняли верхушку пищевой цепочки, охотясь на небольших экзотических наземных млекопитающих — сумчатых кротов (нумбатов), бандикутов билби, валлаби и кроликов (так же, как и лис, привезенных из Европы).

Считалось, что лисы не угрожают животным, которые живут на деревьях — таким, как коалы и сахарные поссумы. Однако недавно австралийские зоологи заметили, что австралийские лисы, в отличие от своих европейских родственников освоили и верхние этажи леса. Их наблюдали на высоте до 4 метров: вероятно, там они вынюхивали коал и других обитателей древесных крон.

Лис заметили на видео, снятых камерами, установленными для наблюдения за коалами возле питьевых фонтанчиков. Лисы не пили воду, а значит, залезали на деревья с какой-то другой целью. Ученые считают, что такой целью была охота, хотя случаев преследования камеры не сняли.

Эвкалипты в Австралии гораздо удобнее для лазания, чем высокие деревья Европы. Специалисты считают, что именно форма деревьев подсказала лисам новую территорию для поиска добычи.

Похожие новости

10.02.17 08:32Украинцам "светят" поездки в Турцию по внутренним ID-паспортами

05.02.17 16:27Не вышедший на поле футболист заработал удаление в Австралии

12.02.15 09:48Документ по Украине предполагает перемирие с 14 февраля и отвод тяжелого оружия - СМИ

01.03.14 10:03Верховная Рада приняла обращение к странам, подписавшим Будапештский меморандум

30.01.10 12:45К сведению местных организаций партий (блоков): начинается подготовка к местным выборам

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 14.02.2017

Закругление верхнее-левое

20:50Дикие голодные слоны терроризировали китайскую деревню: (видео)

20:43Завтра в Николаеве пройдет торжественное шествие ветеранов Афганистана

20:26Олексій Савченко: «Територіальна цілісність – це найважливіше питання сьогодні»

20:16Украинцам хотят запретить работать после выхода на пенсию

20:07Тимошенко поблагодарила Гройсмана за «валентинку»

20:00Парасюк призвал спецслужбы убить Медведчука

19:54Невероятно, но факт: лисы в Австралии научились лазать по деревьям

19:54МФК «Николаев» в контрольном матче проиграл одесской «Жемчужине»

19:41Заплатившей за шубу моднице не удалось ее даже примерить

19:29В Николаеве фура снесла половину частного домовладения

19:26В Николаевском областном управлении СБУ новый начальник - Алексей Лях

19:22Трон Порошенко превращается в эшафот: Выстроилась очередь из желающих скальпировать президента

19:08Украинская реаниматология сама попала в реанимацию — в Киеве признали катастрофу (видео)

19:00Врачи случайно спасли от суицида школьницу из "группы смерти"

18:52Мошенницы обворовывают даже самых беззащитных стариков

18:41Владислав Чайка: «В решении проблем ЖКХ нужны понимание, взвешенность и ответственная позиция городской власти»

18:36Лукашенко ткнули носом в начало войны Кремля против его страны (видео)

18:20Космонавты показали, как можно выпить кофе в невесомости (видео)

18:13У Виктории Бондарь из Николаева три «золота» на чемпионате Украины по велоспорту на треке

18:00МИД Украины потребовал от России вернуть Сущенко

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

01.02.17 07:451280

С 1 февраля на Николаевщине ожидается потепление

01.02.17 08:001380

В Черном море стартуют военно-морские учения НАТО

01.02.17 08:101330

НБА: Хьюстон сильнее Сакраменто, Нью-Йорк уступил Вашингтону и другие матчи дня

01.02.17 08:101510

Николаевцам пора вспомнить о детях

Самые читаемые

11.02.17 18:1614060

Что подарить на 14 февраля мужчине, мужу, парню

09.02.17 16:187960

Великий пост 2017: когда начинается, питание, традиции

12.02.17 20:006900

Кто такой святой Валентин? Происхождение и история праздника святого Валентина

01.02.17 12:506780

Таинственные «гребни» высотой с 16-этажный дом найдены на Марсе

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама