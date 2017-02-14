"Есть определенные сдерживающие причины": в ЕС заговорили о путешествиях украинцев без виз "к лету"
|14.02.17 17:35
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Председатель Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли надеется, что к лету украинцы смогут путешествовать в страны ЕС без виз.
Об этом он сказал во время выступления на форуме Реанимационного пакета реформ на тему «Приоритеты года реформ: ускорить темпы, гарантировать постоянство». «Вы можете мне сказать, что относительно виз?
Я понимаю, что Украина также работает с нашим планом, который касается виз. Вы знаете, что есть определенные сдерживающие причины. ЕС также сталкивается с определенными непростыми моментами.
Но я надеюсь, что к лету украинцы смогут путешествовать в ЕС без виз, поскольку украинские граждане заслуживают этого, несомненно», - сказал Мингарелли.
Президент Украины Петр Порошенко в январе заявлял, что ожидает получить ясность относительно введения ЕС безвизового режима с Украиной в течение нескольких недель.
Решение о дате введения безвизового режима с Европейским Союзом для украинцев будет приниматься в рамках межинституциональных переговоров Еврокомиссии, Европейского Совета и Европарламента.
15 декабря Европарламент принял предложения относительно механизма временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами. Решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.