Психологи объяснили, почему некоторые люди постоянно опаздывают

14.02.17 16:53Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Психологи утверждают, что регулярные опоздания - не всегда признак неуважения или рассеянности. Об этом рассказывает обозреватель "Би-би-си".

Психологи утверждают, что если исследовать привычку опаздывать с научной точки зрения, оказывается, за ней могут стоять определенные психологические проблемы. Кроме того, эта привычка не мешает многим людям быть организованными (по крайней мере в определенной степени) и заботиться о том, чтобы угождать друзьям, родным или начальству.

Непунктуальные люди нередко сами осознают, насколько их недостаток вредит отношениям, репутации, карьере или материальному состоянию, стесняются его и тяжело страдают.

Часто они пытаются выдать свою непунктуальность за "милую индивидуальную особенность" или признак гениальности, несовместимой с мелочной слежкой за временем.

Кто-то говорит, что ему лучше работается в последнюю минуту, другие же ссылаются на биологические ритмы. Часто опаздыващие люди имеют общие черты характера, такие как оптимизм, низкий уровень самоконтроля, тревожность и любовь к приключениям, говорят эксперты.

На то, как мы чувствуем течение времени, влияют индивидуальные различия. В 2001 году Джефф Конте, профессор психологии из Калифорнийского университета в Сан-Диего, провел эксперимент, в котором разделил участников на "тип А" (амбициозные, подвержены конкуренции) и "тип Б" (творческие, вдумчивые, склонные к исследованиям).

Он попросил участников, не пользуясь часами, засечь минуту времени. Людям типа А показалось, что минута прошла в среднем за 58 секунд, а людям типа Б - за 77 секунд.

Для некоторых людей, опоздание - это "проявление определенных трудностей в сфере психического здоровья или неврологических расстройств", говорит клинический психолог и консультант когнитивно-поведенческого направления Гарриет Меллотт.

"Люди, страдающие расстройством тревожности, часто избегают ситуации определенного типа. Владельцы низкой самооценки критически оценивают свои способности, что может приводить к бесконечной проверки собственной работы", - утверждает Мелотт.

Нехваткой энергии обычно сопровождается депрессия, и тогда человеку еще сложнее сдвинуться с места. Психолог доктор Линда Сападин считает, что привычка опаздывать часто берет начало от "навязчивых мыслей".

Если коротко, люди сосредотачиваются на страхе, связанном с событием, куда они боятся не успеть, или сроком выполнения работы.

Не в состоянии преодолеть этот страх, они делают из него отговорку, например: "Я хотела прийти вовремя, но не знала, что надеть"; "Я начал писать статью, но боялся, что коллеги ее высоко не оценят".

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