Российские войска привели в боевую готовность Мотострелковые, артиллерийские, ракетные и зенитные ракетные бригады Западного военного округа привели в высшую степень боевой готовности. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа. "В высшую степень боевой готовности приведены мотострелковые, артиллерийские, ракетные и зенитные ракетные бригады, бригада армейской авиации, подразделения обеспечения, Ленинградская военно-морская база, задействованы также военные комиссариаты Санкт-Петербурга, Псковской, Новгородской областей и Республики Карелия", – говорится в сообщении. Российские военные в составе подразделений на штатной технике делают марши в назначенные районы, где выполнят задачи по назначению. На специализированном полигоне в Ленинградской области развернули полевые подвижные пункты управления и узлы связи. Также командование Западного военного округа проводит внезапную проверку боеготовности Ленинградской военно-морской базы. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама