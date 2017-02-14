Клиенты каких банков чаще всего попадают на крючок мошенников - НБУ

Мошенники чаще всего воруют деньги с карточек клиентов Приватбанка и Ощадбанка.

Об этом рассказал заместитель руководителя департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Владимир Харченко, пишет УНИАН.

"Получают смс-сообщение о том, что карта заблокирована. После начинается психологическое давление на клиента, чтобы получить реквизиты карты и украсть деньги со счета клиента. Среди пострадавших в том числе есть и работники Национального банка", - сказал Харченко.

В трети случаев клиенты сами предоставляют злоумышленникам реквизиты своих карт и персональную информацию.

Чаще всего мошенники звонят владельцам карт под видом банковского работника - в 94% случаев, полиции, Службы безопасности, Национального банка, Пенсионного фонда, благотворительной организации. Объясняют звонок проверкой службы безопасности, блокировкой карты, начислением надбавки к пенсии, приобретением товара.