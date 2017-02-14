Требования МВФ: цену на газ для населения привяжут к курсу доллара

14.02.17 16:00Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

Если бы эта формула действовала сейчас, то при скачке доллара с 25 грн/$ летом до 27-28 грн/$ зимой цены в платежках были бы еще выше

Украинские власти готовятся подписать меморандум с МВФ.

Новая редакция его проекта на днях появилась в СМИ, пишет UBR.ua. По мнению экспертов, среди прочего по населению сильно ударит и обязательство Кабмина перейти на автоматический пересчет цены газа для населения в соответствии с импортной ценой.

Если сейчас высокая цена зафиксирована на весь отопительный сезон, то, скорее всего, с осени она будет автоматически пересматриваться каждый месяц в зависимости от цены топлива, закупаемого "Нафтогазом", и курса гривны.

Если бы эта формула действовала сейчас, то при скачке доллара с 25 грн/$ летом до 27-28 грн/$ зимой цены в платежках были бы еще выше.

В связи с этим нельзя не вспомнить обещание премьер-министра Владимира Гройсмана в день, когда правительство подняло цену на газ для населения вдвое. "Убежден в том, что мы в этом вопросе сегодня поставим точку, и это будет последнее изменение цены на газ в жизни нашего государства", – заявил он тогда.

Как сообщалось, в дополнение к требованию ввести новый пенсионный налог для украинцев МВФ потребовал отменить оплату "коммуналки" в рассрочку.

Ранее в МВФ похвастались, как идут переговоры с Украиной. По словам главы Фонда, осталось "уточнить лишь несколько моментов".

Напомним, исполнительный директор Фонда Блейзера в Украине Олег Устенко прогнозирует курс доллара в Украине на уровне 30 грн/$ плюс-минус 5%, то есть 1,5 грн. "Волатильность достаточно высокая будет. И будет транш МВФ, не будет транша – мы можем рассчитывать на этот курс", – заявил он.

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