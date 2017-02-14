Опрос: больше всего работающих на востоке Украины

Около половины украинцев на работе имеют очень высокое нервное напряжение.

Согласно результатам исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в декабре 2016 года, 60% опрошенных заявили, что работают, 40% - нет.

Больше всего работающих на Востоке (67%), несколько меньше - на Западе (57%). Чем выше образование респондентов, тем больше среди них работающих.

Среди тех, кто не работает, треть (32%) - пенсионеры, 27% - занимаются домашним хозяйством и ухаживают за детьми, 13% - учатся, 21% - безработные, но ищут работу, 6% - безработные и не ищут работу.

Оценивая условия труда, большинство респондентов, которые работают, отмечают отсутствие вибрации, шума, загрязненности воздуха, незначительные физические усилия, комфортные освещения и температуры. В то же время, около половины опрошенных отмечают очень высокую нервное напряжение.

88% из тех, кто работает, - наемные работники, 12% - самозанятые (предприниматели, работающие в семейном бизнесе и т.д.).

Почти у половины (47%) опрошенных, которые имеют работу, вознаграждение зависит от собственных усилий и производительности, в практически столько же (46%) - не зависит.

39% работают сверхурочно, из них почти две трети (62%) - за дополнительную плату, а 38% - без дополнительной оплаты труда.