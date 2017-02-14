Украинцы готовятся к вооруженному восстанию, сообщает «Elis Journal».

Как отмечается в публикации, вооруженное восстание против действующей власти пройдет по всей Украине 20-22 февраля. В эти дни в стране запланированы мероприятия, посвященные памяти падших Героев Небесной Сотни. Так что вооруженное восстание украинского народа будет связано с этой датой.

Организаторы протеста советуют приходить на уличные акции, которые будут проводиться в эти дни, с оружием. «Берите зарегистрированное оружие с собой на акцию. А незарегистрированное держите неподалеку. Не бойтесь, мы победим», - призывают инициаторы протеста в соцсетях. издание, «замешан в финансировании терроризма».

Главным требованием тех, кто выйдет в этот раз на Майдан в Киеве – провести досрочные выборы в Верховную раду Украины, поскольку депутаты нынешнего собрания показали свою «неэффективность и импотенцию». Также украинцы будут требовать переизбрать президента страны, который, как сообщает

В опубликованном материале издание «Elis Journal» ссылается на ветерана АТО. Он, как отмечается в публикации, заявил о том, что украинская власть уже начала готовить снайперов и свозить в Киев тяжелую военную технику. Это, отмечают авторы статьи, указывает на планы Киева ввести военное положение.