"Аппарат МРТ — это не просто та кроватка, которую вы там видите", - мэр Николаева

14.02.17 13:49Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Николаевские «афанцы» подняли перед городской властью вопрос невероятно длинных сроков, по истечении которых им предоставляется возможность пройти магнитно-резонансную томограмму.

Об этом шла речь в ходе встречи мэра Николаева с воинами-интернационалистами и членами их семей в понедельник, 13 февраля, передает "Новостной Николаев"

Всё дело в сроках, на которые осуществляется запись на прохождение МРТ. Как отметила участник боевых действий Вера Ивановна Данилова, участникам АТО запись делается в течение двух месяцев, а участникам боевых действий в Афганистане и того дольше — записывают едва ли не на полгода вперёд.

В пример она привела одну из жительниц города, которой необходимо было пройти данную процедуру, но её записали аж на июль. И к кому она ни обращалась с просьбой разъяснить и хоть как-то сократить эти сроки, никто не реагировал.

Исполняющий обязанности начальника городского управления здравоохранения Владимир Фаюк сказал, что об этой ситуации он знает. Проблема, якобы, заключалась в том, что женщина, о которой идёт речь, не предоставила документы, подтверждающие статус. Но ситуацию уже якобы решили и в ближайшее время она будет обслужена.

В свою очередь, мэр Николаева Александр Сенкевич объяснил всё тем, что аппарат МРТ в городской собственности только один. И количество обследований, которые он может произвести, очень ограничено.

  • К сожалению, у аппарата МРТ есть определённые функциональные возможности — сколько он может сделать в сутки обследований. Там есть кнопки, плёнки, но основные вопросы по излучателям. Поэтому логично себе представить, что они будут делать бесплатные обследования в порядке очереди на месяцы вперёд, - сказал городской голова и попросил отнестись к этому с пониманием.

По его словам, в минувшем году было закуплено рекордное количество техники для медиков. С удовольствием закупили бы больше, но исходят из имеющихся возможностей.

Бюджет развития принят в сумме 504 миллиона. А аппарат МРТ стоит 25 миллионов гривен. То есть, практически 5% бюджета всего города, и это и дворы, и подвалы, и крыши и всё остальное, должно будет уйти на аппарат МРТ. Это очень дорого. И на сегодняшний день мы ищем возможности привоза сюда заграничного бэушного аппарата, чтобы бесплатно его найти где-нибудь, привезти его в порядок и запустить. Аппарат МРТ — это не просто та кроватка, которую вы там видите. Это ещё и целый комплекс специального оборудования, которое занимает целую комнату рядом с той, - сказал городской голова.

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