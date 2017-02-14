Гройсман назвал цену отказа от угля из Донбасса

14.02.17 13:38Сколько просмотров этой статьи7Сколько комментариев этой статьи0

Украине понадобится от трех до пяти лет и десятки миллиардов

Чтобы полностью отказаться от антрацитового угля, Украине понадобится от трех до пяти лет и 15 млрд грн инвестиций в год. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства, передает LIGA.net.

"Для того, чтобы провести модернизацию и отказаться от этой марки угля, перейти на газовую группу, добываемую на подконтрольных территориях, нам нужно 3-5 лет и ежегодные инвестиции в размере не менее 15 млрд грн", - сказал он.

Напомним, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины инициирует введение чрезвычайного положения в энергетической сфере в связи с прекращением поставок антрацитовой группы угля с неподконтрольных территорий Донбасса.

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Вторник, 14.02.2017

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