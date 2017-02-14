31.01.17 13:442170
ПАО «Николаевская ТЭЦ», а также 70% акций «Николаевоблэнерго» Фонд Госимущества выставит на продажу
|14.02.17 12:26
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В текущем году Фонд государственного имущества выставит на аукцион для продажи на фондовых биржах полный пакет акций ПАО «Николаевская ТЭЦ», а также 70% акций «Николаевоблэнерго».
В текущем году Фонд государственного имущества выставит на аукцион для продажи на фондовых биржах полный пакет акций ПАО «Николаевская ТЭЦ», а также 70% акций «Николаевоблэнерго».
Об этом во вторник, 14 февраля, во время пресс-конференции рассказал первый заместитель начальника регионального отделения Фонда госимущества Украины по Николаевской области Олег Сокол, - передает корреспондент НикВестей.
При этом оценочную стоимость указанных пакетов акций в данный момент не называют – ее определит специальная комиссия, которая будет готовить конкурсные условия.
— Уже утвержден график выставления на продажу объектов, которая будет осуществляться Центральным аппаратом Фонда государственного имущества Украины. Это 30 января 2017 года №132 – в соответствие с этим приказом в апреле Центральный аппарат ФГИ планирует выставить на продажу по конкурсу с открытостью предложения цены по принципу аукциона пакет акций ПАО «Николаевская ТЭЦ» в размере 99,912% от статутного капитала. Также в августе 2017 года «Николаевоблэнерго» - 70%, - рассказал Олег Сокол.