ПАО «Николаевская ТЭЦ», а также 70% акций «Николаевоблэнерго» Фонд Госимущества выставит на продажу

В текущем году Фонд государственного имущества выставит на аукцион для продажи на фондовых биржах полный пакет акций ПАО «Николаевская ТЭЦ», а также 70% акций «Николаевоблэнерго».

Об этом во вторник, 14 февраля, во время пресс-конференции рассказал первый заместитель начальника регионального отделения Фонда госимущества Украины по Николаевской области Олег Сокол, - передает корреспондент НикВестей.

При этом оценочную стоимость указанных пакетов акций в данный момент не называют – ее определит специальная комиссия, которая будет готовить конкурсные условия.