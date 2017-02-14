5 ЛУЧШИХ СЦЕНАРИЕВ, КАК ПРОВЕСТИ ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ

Начиная еще со средневековья, люди посвящали один из календарных дней в году празднованию самого удивительного, прекрасного и загадочного, что дал нам мир – любви. Найти корни традиции Дня Влюбленных почти невозможно. Одни отсылаются еще на времена до нашей эры, другие говорят про девятнадцатое столетие. Но какая бы точная дата не была, кто бы ни был тем первым рыцарем или принцессой, которые послали почтовым голубем бумажное сердце, главное, что мы все же отдаем дань этому всесильному чувству, которое создавало и рушило целые империи.

Конечно, праздник 14 февраля вызывает множество споров сред моралистов. Мол, это сплошная коммерция, способ заработать на плюшевых мишках, открыточках, сладостях и украшениях. Кроме того, неужели только один раз в году необходимо говорить своим вторым половинкам это сладостное «люблю»? Но с другой стороны, на этот день можно смотреть как на еще один повод сделать признание, стать смелее, свободнее, ближе. Как на день, когда улицы переполняются ароматами любви и добра. Поэтому, если вы на стороне тех, кто с удовольствием отмечает День Влюбленных, то ниже мы подготовили для вас 5 лучших сценариев как это сделать.

1. Выходные напролет

Сценарий подходит для: романтиков, уставших от суеты, тех, кто жаждет уединения.

Хоть в этом году 14 февраля и выпадает на воскресенье, это вовсе не значит, что нельзя растянуть День Влюбленных почти что на все выходные. Начать праздник можно с вечера субботы у вас дома или предварительно сняв квартиру на двое суток.

Встретьте любимого дома в шикарном платье, с безупречным макияжем и прической и при этом вам даже не нужно будет переживать, что ветер на улице, например, растреплет вам волосы.

Но ни в коем случае не готовьте ужин сами! Лучше предварительно обсудите со своим мужчиной ваше меню, купите все необходимые ингредиенты и приготовьте вместе. Это потрясающий способ сблизиться, узнать друг о друге что-то новое и просто хорошенько повеселиться.

А если кто-то из вас еще и готовить не умеет, то вы непременно извлечете из этого пользу. Ну и, конечно же, ужин при свечах, приготовленный вами вместе, будет в тысячи раз вкуснее и романтичнее. Собственно, после ужина устройте незабываемую ночь.

Заранее купите соблазнительное белье, ароматические свечи, подберите подходящую музыку и, конечно, не забудьте о контрацепции. Будьте предусмотрительны, чтобы вечер не испортился, например, из-за чьей-то забывчивости. А в воскресенье превратитесь в настоящих ленивцев.

Уберите все будильники, забудьте о работе и просто проведите день в спокойствии и уюте, валяясь в теплой постели. Музыка или кино станут лучшими спутниками на это время.

2. Ни минуты сидя

Сценарий подходит для: экстравертов, любящих активный отдых и общение.

Для начала вам стоит хорошенько выспаться, потому что день вас ждет длинный и безумно активный. Если вы и ваш возлюбленный из тех, кто не может усидеть на одном месте, то день вам однозначно стоит провести неординарно! Съездите на лыжи, покатайтесь на коньках, роликах или займитесь скалолазанием.

Кроме того, можно заказать мастер-класс, который будет полезен и интересен вам обоим: танцы, гончарство, рисование, игра на банджо, дегустация вин, изготовление конфет и т.д. Выбор безграничен.

В чем же суть такого времяпровождения? Вы стопроцентно узнаете друг друга лучше. Как минимум, что кому интересно, а что – нет. За счет работы в паре вы сблизитесь, а уровень взаимодоверия возрастет в разы.

После столь активного времяпровождения стоит продолжить вечер в каком-то уютном кафе с живой музыкой, где вы сможете потанцевать. Не сковывайте себя излишне изысканными ресторанами, где будет неудобно даже громко кашлянуть.

Выберите такое место, где вам будет комфортно и вы не будете стесняться. Как только вы почувствуйте, что сил не хватает уже не только на то, чтобы танцевать, но даже, чтобы доесть салат, берите бутылочку хорошего вина и отправляйтесь домой для уединения и романтического завершения Дня Влюбленных.

3. В первый раз

Сценарий подходит для: тех, кто только начал встречаться, малознаком.

Если вы только недавно начали отношения и это ваш первый Валентинов день, не стоит сразу нырять с головой во все прелести праздника. Спешка в отношениях, даже если речь идет о таком празднике, ни к чему.

Попытайтесь воспользоваться этим днем, как возможностью открыть в своем партнере что-то новое и открыться самой. Поэтому опустите варианты с походом в кино или театр: там вам вряд ли удастся пообщаться.

А вот любой вид активного отдыха будет хорошим вариантом. Мы же предлагаем вам посетить квест-комнату. Это новое развлечение, которое заключается в том, что приблизительно на час вас закрывают в комнате, полной загадок и заданий, которые вы должны решить, чтобы выйти из комнаты.

Это лучший выбор, когда вы малознакомы, потому что в таком случае у вас не будет неловких пауз в общении или необходимости говорить о погоде. Вы объединены общей целью и получаете удовольствие от того, что идете к ней вместе.

После этого советуем отправиться в атмосферное заведение за чашечкой кофе и чем-то сладеньким, чтобы поделиться впечатлениями и открыто пообщаться друг с другом.

4. Побег от рутины

Сценарий подходит для: семейных пар, пар, которые живут вместе, тех, кто устал от обыденности.

Когда вы живете вместе не первый день и достаточно времени проводите вместе, праздник в четырех стенах дома или стандартный поход в кафе покажутся какими-то клише. Чтобы разнообразить свою жизнь, привнести что-то новое в ваши отношения и убежать от всех проблем и забот, съездите на выходные в другой город или даже страну, если имеете такую возможность.

Не нужно планировать это путешествие особо заранее. Просто загуглите, какие поезда куда отправляются, выберите любой, еще неизвестный вам, маршрут и вперед! Единственное, что нужно предусмотреть – это жилье. Но учитывая то множество квартир для съема посуточно, отелей и хостелов, которые сегодня есть в каждом городе, это проблемой не будет.

А уже дорогой вы сможете решить, что вы хотите увидеть, куда сходить, что сделать. Достаточно сумбурно, чтобы стряхнуть с себя груз рутины!

5. В стиле Энди Уорхола

Сценарий подходит для: творческих личностей, ценителей искусства и времени, проведенного со смыслом.

Объедините в этот день две самых прекрасных вещи в нашем мире: любовь и искусство. Сходите на выставку современного искусства или в художественный музей. Посетите самые экстравагантные галереи, которые только сможете найти.

Приукрасьте день прогулкой историческим центром города и хорошим кофе. А после всего отправляйтесь домой на ночь кино.

Выберите тематику фильмов, которая будет близка вам двоим: например, фильмы какого-то одного конкретного режиссера, фильмография вашего общего любимого актера, фильмы про путешествия или биографические.

И не забивайте себе голову приготовлением особого ужина. Закажите пиццу или китайскую еду, купите обычный фаст-фуд или вегетарианские вкусности. Подарите ваше время исключительно друг другу.

Вариантов, как провести этот День Влюбленных, множество, и каждый может подобрать что-то по душе. Но главное, что вы будете в этот праздник вместе. Не забудьте сказать своим вторым половинкам, как вы их любите и цените.