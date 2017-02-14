Эти 5 вещей делают мужчины, как только начинают терять волосы

Этот процесс никогда не начинается внезапно. Возможно, вы замечали несколько выпавших волосков после принятия душа, на одежде или даже во время ежедневного расчесывания, но не придавали этому никакого значения. И однажды утром с грустным видом взглянули в зеркало и признались все же себе в том, что вы лысеете.

От выпадения волос, увы, никто не застрахован в этом мире. За несколько веков мужчины придумали много креативных и интересных способов, позволяющих справиться с этой нелегкой ситуацией.

Всегда носить шляпу

Никто не заметит огромную лысину на голове, если вы прикроете ее шляпой, не так ли? Никто не будет знать, что у вас есть «подкова» на голове, если вы сами не похвастаетесь товарищам любимой бейсболкой. Или еще даже лучший вариант - выйти в большой пушистой шляпе, тем самым компенсируя отсутствие волос под ней.

Парни, которые никогда не носили кепки, фетровую шляпу или берет, со временем вдруг станут поклонниками этих аксессуаров. И они будут говорить, что это просто дань моде, ничего больше.

Употребление рекламируемых средств

После того как вы смирились с суровой реальностью потери волос, пришло время обратиться к чудесам науки и медицины. По телевидению вы можете часто наблюдать рекламу с участием мужчин, которые страдали когда-то от облысения, а сейчас у них просто настоящая шевелюра на голове. Только теперь они еще страдают от головокружения, опухолей и головной боли.

Они потеряли интерес к сексу и страдают от импотенции. Если весь смысл состоит в том, чтобы отрастить хоть какие-то волосы для привлечения внимания дам, то это того не стоит. Не факт, что они обратят на вас внимание, а вот побочные эффекты от лекарств обязательно проявятся.

Расчёска может спасти

Как сказала однажды одна женщина: "Он не лысый. Он лысеющий".

Нет более плачевной ситуации, чем та, когда у мужчин выпадают волосы, а они пытаются это категорически отрицать. Конечно, это всегда неприятно, но, возможно, еще не все потеряно. Вы не должны падать духом, старайтесь причёсывать оставшиеся волосы так, чтобы они прикрывали короткие волоски и залысины. И помните: волосы, которые растут в носу и ушах, не учитываются и не должны укладываться, от них надо избавляться с помощью триммера.

Будьте креативными. Будьте смелыми. Только посмотрите на Дональда Трампа! Никто ничего не замечает. Вообще ничего.

Длинная борода как компенсация

Кто сказал, что большая часть волос должна расти только на голове? Единственное, что может объединить дровосеков и хипстеров, - самая длинная борода. Когда у вас будет большая и густая борода, никто даже и не заметит, что на голове у вас лысина, как у младенца.

Бонус бороды в том, что у вас будет возможность почесать ее во время принятия важных решений.

Постричься налысо

Почему все мужчины пытаются отсрочить неизбежное? Это схоже с пластырем - надо просто оторвать его одним махом. Или постричься налысо, как в данном случае. Многие мужчины, особенно те, которые начинают терять свои волосы в довольно раннем возрасте, склонны принимать решение о такой необычной стрижке. На их взгляд, это намного правильнее и мужественнее, чем ходить с позорными залысинами.

Ярким примером является Вин Дизель. Он не выглядит менее мужественно и привлекательно, не так ли? Да и поклонниц у него хватает. Вовсе не нужно покупать специальный гребешок или травить себя таблетками сомнительного качества.

Отрастить волосы - это не так уж и просто

Старость - это не так уж и весело, особенно когда явные признаки старения подкрадываются к вам гораздо раньше. Вы даже не могли себе этого представить в своих самых страшных кошмарах. Не огорчайтесь! Мы ценим человека не за количество волосков на его голове, а за его добрые поступки.