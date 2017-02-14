В Николаеве подвели итоги областного этапа конкурса «Учитель года» В Николаевском областном институте последипломного педагогического образования подвели итоги второго этапа конкурса «Учитель года-2017», который в этом году был представлен в номинациях «Биология», «Информатика», «Музыкальное искусство» и «Начальное образование». Дипломами первой степени и денежными вознаграждениями отмечены победители конкурса: учитель музыкального искусства Новофедоровской школы Березанского района Екатерина Горец, учитель биологии Кривоозерской школы №2 Ирина Ваганова, учитель информатики Новоодесской гуманитарной гимназии Ольга Богданова, учитель начальных классов Водяно-Лоринской школы Еланецкого района Ольга Ванкевич. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама