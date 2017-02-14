Терапия рабством (ВИДЕО)

Мы тайно побывали в одном из психоневрологических интернатов, чтобы узнать, в каких условиях живут пациенты подобных учреждений.

В подвальном помещении не продохнуть: спертый воздух насыщен какофонией запахов немытых тел и испражнений. А на узких пружинных кроватях, на гниющих матрасах, заправленных старым трапьем, лежат голые испуганные пациенты. Такую картину застала съемочная группа "Репортер Вести", тайно проникнув в психоневрологический интернат в селе Зяньковцы Хмельницкой области.

Позже наши журналисты прибыли в интернат для официальной съемки, чтобы увидеть, покажут ли весь этот ужас открыто. Только переступили порог заведения, как агрессивно настроенный мужчина начал делать все возможное, чтобы мы прекратили работу: требовал показать ему корочки журналистов и разрешения на съемку, закрывал руками объектив камеры.

Директора на рабочем месте не было. Она приехала в интернат только через два часа. Что за это время происходило в стенах заведения, нам неизвестно. Но по приезде Полина Вешньовская согласилась продемонстрировать, в каких условиях живут пациенты. Обещала показать каждый уголок интерната.

Во время экскурсии по палатам, в которых стоят аккуратно застеленные чистым постельным бельем кровати, директор хвастается хорошим ремонтом и материнской заботой о своих подопечных. «Сашенька, не слюнькай...», – с нежностью в голосе делает замечание одному из пациентов, который сидит в инвалидной коляске. В подсобных помещениях Полина Карловна показывает горы упаковок памперсов для взрослых, чистого постельного белья и много новой одежды. Демонстрирует пациента из тяжелых, который лежит в чистой кровати, заправленной двумя наматрасниками во избежание непредвиденных ситуаций. «Он постоянно у нас в памперсах, три раза в день меняем», – щебечет на камеру одна из работниц заведения. Почему же тогда подопечные интерната ночью спят голые и не в чистых палатах, а в подвале — в грязи и в смраде?

Кстати, заходим мы и в подвал. Там и сейчас есть пациенты, но теперь они аккуратно одеты. По словам директора, сюда их приводят на несколько часов для общения и просмотра телевизора.

Ситуацию не при директоре проясняют сотрудники интерната. «Выдают памперсов по 5-7 штук. На 29 человек. Из них тех, кто знает, что нужно ходить в туалет, а не под себя, всего девять», – рассказывает санитар Андрей Лахманюк. «Они мочатся под себя, гниют, матрасы гниют», – говорит медсестра Зяньковецкого психоневрологического интерната Валентина Цьоко. По ее словам, в подвале пациенты проводят целый день, мол, так распорядилась директор: «Чтобы они в палатах не делали бардак и не приходилось за ними потом убирать».

Пасут коров и собирают картошку

Нечеловеческие условия и издевательства над пациентами интерната – только цветочки. Бесправных людей превратили еще и в рабов. В августе 2016 года местные журналисты засняли, как пациенты Зяньковецкого интерната работают на частном огороде директора заведения.

Вешньовская тогда подозвала к камерам возмущенных телевизионщиков одного из подопечных и попросила подтвердить, что мужчину никто не заставлял идти помогать на огород. Пациент по имени Вася с готовностью подтвердил слова директора. А вот когда ее не было рядом, сказал нашим коллегам совсем другое: «Немного тяжело мне работать... Я пишу заявления на перевод меня в другой интернат, но меня не хотят переводить, хотят, чтобы я помогал». На вопрос: постоянно ли мужчину используют для таких подсобных работ на благо директора, Василий отвечает: «Да, конечно».

Его слова подтверждают и работники интерната. Говорят, что с ранней весны до поздней осени госпожа Вешньовская использует труд душевнобольных, инвалидов и даже работников заведения. «Меня заставляла, – говорит санитарка Нина Скирская. – Приходила я на работу на 9:00. Она меня вызывала и говорила: поедем ко мне, поможешь мне свеклу чистить. Я должна была идти. Она бы просто выгнала меня с работы».

«Она постоянно так делает, – рассказывает санитар Михаил Лохманюк. – Среди пациентов есть такие, что умеют полоть огород. Был Витя Хаус, он ходил к ней на картошку, а он онкобольной. А Адолько постоянно подметает – на двух протезах».

Пока работники интерната работают на огороде директора, пациенты остаются без присмотра. В прошлом году из-за этого погибли двое душевнобольных. Первый спрыгнул с крыши заведения, второй — подавился хлебом, а спасти мужчину просто было некому. «За эти годы уже наболело. Она превышает свои полномочия», – говорит Владимир Тимощук, слесарь Зяньковецкого психоневрологического интерната.

Полина Вешньовская в интервью нашим журналистам категорически отрицает, что использует труд подопечных. А ситуация летом 2016-го, по ее словам, — обычное недоразумение. Рассказывает, что ехала домой собирать картошку, увидела по дороге пациентов интерната, а поскольку очень торопилась домой («бо вже картоплю кінчали»), то посадила их в машину и повезла домой. Там угостила их мороженым и попросила вынести по стаканчику пломбира и людям, которые работали на огороде. «Только они съели то мороженое, как набежали: журналист, оператор и сразу три милиционера. Говорят, мол, что это преступление, что я людей заставляю». В августе 2016-го местным журналистам госпожа Вешньовская говорила совсем другое: «Я впервые использую рабочую силу. Впервые!» — клялась она. Когда же она говорила правду? Ответ — на аудиозаписи ее беседы с сотрудниками интерната, которая есть в распоряжении редакции. Здесь женщина говорит все как есть.

«Только единицы из вас не брали парней, единицы… У всех остальных они работали. И что — теперь хорошо, что все это заколотилось? Всем же помогали. У тебя работали, Миша? Коров пасли? Пасли. Засаднюк, у тебя работали? Работали… У всех работали! Что ж это за такое преступление?»

Реакции нет

Летом прошлого года, после того как разгорелся первый скандал вокруг интерната, директор социального департамента Хмельницкой облгосадминистрации Светлана Лукомская обещала разобраться и наказать виновных. «Однозначно, использовать рабочую силу пациентов интерната категорически запрещено — как администрации, так и другим работникам учреждения. В случае если эти факты подтвердятся, каждый руководитель будет привлечен к ответственности», — говорила она тогда.

Однако, как утверждают сотрудники интерната, с серьезной проверкой к ним не приезжали. «После выпуска передачи одна проверка приехала. Сказали, что в интернате все хорошо, все красиво, — говорит медсестра Валентина Цьоко. — Еще Светлана Ивановна (Лукомская. — Авт.) приезжала на собрание. Но вместо того чтобы выслушать людей, которые обращались к ней, она им сказала: или закройте рот, или я закрою это заведение».

Не помогло и вмешательство полиции. Летом 2016-го правоохранители зафиксировали правонарушение и начали досудебное расследование по факту превышения директором служебных полномочий. «Выявлен факт использования труда пациентов Зяньковецкого психоневрологического интерната, — рассказывает замначальника следственного управления Нацполиции Хмельницкой области Сергей Кушнир. — Начато досудебное расследование по ст. 364 УК, то есть злоупотребление властью или служебным положением.

Санкция указанной статьи предусматривает уголовную ответственность в виде ограничения свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности на такой же срок».

С того времени прошло полгода. В полиции заявили о закрытии дела из-за отсутствия криминального правонарушения.

Во время работы над материалом мы узнали, что Полину Вешньовскую уволили с должности директора Зяньковецкого интерната 23 декабря 2016 года. Но она по-прежнему в интернате «за главную», так как временно исполняет обязанности директора и далее.

Доказательством этого является документ о закупках для психоневрологического интерната. Ее имя «как руководителя учреждения» фигурирует в документах уже в 2017 году.

Заснятое видео и все материалы мы показали чиновникам в Киеве. В частности, заместителю директора Института социальной и судебной психиатрии и наркологии Минздрава Украины Сергею Шуму.

«Будучи специалистом в области психического здоровья, я могу вам сказать, что подобные условия пребывания пациентов не способствуют их реабилитации и тому, чтобы они становились полноценными членами общества, — прокомментировал он увиденное. — Мне кажется, руководитель не понимает, зачем существует система подобных интернатов. Потому что человек, любой человек, не может находиться в таких условиях».

А вот реакция заместителя уполномоченного Верховной Рады по правам человека Елены Темченко: «Мы увидели факты грубого нарушения прав людей с инвалидностью, людей с психическими расстройствами.

Мы не имеем права не реагировать. Мы обязательно посетим это учреждение. Будем изучать все факты. Спасибо за предоставленную информацию. Самое главное, чтобы подобное не могло повториться в аналогичных учреждениях Украины».

Автор: Марина Остапчук