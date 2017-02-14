Курс валют на 14 февраля Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно иностранных валют на вторник, 14 февраля. Как говорится на официальном сайте государственного регуляторного органа, цена доллара по сравнению с предыдущим днем упала на 4 копейки. Соответствующе, 14 февраля стоимость "зеленого" составит 27,16 гривны. Евро в свою очередь также дешевеет — его стоимость снизилась аналогично на 4 копейки. Во вторник европейская валюта будет стоить 28,87 гривны. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама