Курс валют на 14 февраля

14.02.17 09:38Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно иностранных валют на вторник, 14 февраля.

Как говорится на официальном сайте государственного регуляторного органа, цена доллара по сравнению с предыдущим днем упала на 4 копейки.

Соответствующе, 14 февраля стоимость "зеленого" составит 27,16 гривны.

Евро в свою очередь также дешевеет — его стоимость снизилась аналогично на 4 копейки.

Во вторник европейская валюта будет стоить 28,87 гривны.

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Вторник, 14.02.2017

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