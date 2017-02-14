Количество обстрелов в зоне АТО выросло

За сутки ранен один военный.

За сутки 13 февраля в зоне АТО зафиксировано 72 обстрела позиций ВСУ, сообщает штаб спецоперации на странице в Facebook. Напомним, за сутки 12 февраля фиксировали 67 обстрелов.

На донецком направлении из 122-мм артиллерии были обстреляны Пески. Из 120- и 82-мм минометов - Невельское, Верхнеторецкое, Авдеевка и Троицкое. Из гранатометов и стрелкового оружия - Невельское, Зайцево, Пески, Новолуганское, Верхнеторецкое, Новоселовка Вторая и Луганское. По Невельскому огонь вел снайпер.

На мариупольском направлении из 122-мм артиллерии, танков, БМП и БТР обстреливали Водяное. Из минометов различных калибров - Павлополь, Красногоровку, Широкино. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Лебединское, Богдановку, Павлополь, Широкино. Также по Широкино вели огонь БМП и снайпер.

На луганском направлении использовали 82-мм минометы и гранатометы, обстреливая позиции сил АТО в районе Крымского, Валуйского, Новоалександровки и Станицы Луганской.

Всего за сутки ранен один военный, погибших нет.

В ЛНР заявляют о якобы 20 случаях нарушения режима тишины со стороны ВСУ. В ДНР заявили о якобы выпущенных со стороны ВСУ 62 мин и 43 танковых снарядов.

Напомним, ранее в ЛНР заявили о гибели украинских разведчиков.