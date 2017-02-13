В мэрии презентовали результаты энергоаудита учебных заведений Николаева

Сегодня, 13 февраля, в мэрии состоялась презентация результатов энергоаудита учебных заведений города, который в конце прошлого года провели компании «Энергосервис» и «Хенкель Баутехник Украина»

. Эксперты оценили, насколько энергоэффективны здания школ № 42 и № 60, а также детских садов № 106 и № 123. И результаты энергоаудита, озвученные сегодня, оказались, мягко говоря, неутешительными.

Вице-мэр Александр Омельчук отметил, что учебные заведения Николаева очень неэффективно используют тепловую энергию. И это является большой проблемой. Как показал энергоаудит, огромные энергопотери идут через стены, окна, полы, чердачные перекрытия. Кроме того, малопродуктивно работает система отопления в школах и детсадах.

Эту проблему могла бы решить термомодернизация учебных заведений. При выполнении целого комплекса соответствующих мер можно было бы добиться до 80 % экономии средств, идущих на коммунальные платежи. Для этого необходимо утеплить стены, перекрытия подвала и верхнего этажа, заменить окна на энергоэффективные, а также модернизировать систему отопления.

Александр Омельчук подчеркнул, что стратегия энергоэффективности, утвержденная городской властью, прописана в программе «Теплый Николаев». В ее рамках в 2017 году на термомодернизацию бюджетных учреждений выделено порядка 75 млн. грн.

«В программе «Теплый Николаев» запланировано практически 75 миллионов гривен на мероприятия, связанные с проектированием и проведением энергоаудита, с внедрением энергосберегающих технологий», - сказал заместитель городского головы, отметив, что в 2017 году планируется выполнить термомодернизацию учебных заведений, в которых уже провели энергоаудит. Это школы № 42 и № 60 и детсады № 106 и № 123.