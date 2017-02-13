Мэр Николаева представил коллективу Ингульской администрации нового руководителя

13.02.17 19:19Сколько просмотров этой статьи8Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 13 февраля, городской голова Александр Сенкевич представил коллективу администрации Ингульского района нового руководителя – Светлану Гладун.

«Я доверил Светлане Николаевне руководить Ингульским районом. Надеюсь, ваша общая работа поможет сделать Ингульский район более развитым и более благоустроенным. Я прошу вас помогать Светлане Николаевне, не стесняться советовать ей. Задача у нас всех одна – делать город лучше», - сказал Александр Сенкевич, обращаясь к коллективу администрации.

Городской голова отметил, что у нового руководителя Ингульской администрации богатый опыт в сфере государственного управления, который должен сыграть позитивную роль при выполнении возложенных на нее задач.

В свою очередь, Светлана Гладун выразила Александру Сенкевичу благодарность за доверие, пообещав оправдать его. Светлана Николаевна нацелила коллектив администрации на конструктивную и плодотворную работу: «Я надеюсь на вашу поддержку. Мы должны с вами показать позитивные результаты в работе, повысить свою результативность. Мы должны сделать так, чтобы Ингульский район стал лучшим районом города».

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