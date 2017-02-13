В ЕС сообщили о снижении потока нелегалов

13.02.17 18:48Сколько просмотров этой статьи25Сколько комментариев этой статьи0

Одной из причин уменьшения числа мигрантов называются холода. В январе 2017 года число нелегальных мигрантов, прибывающих в Европу, существенно снизилось – по трем основным миграционным маршрутам в Евросоюз прибыли около 8000 мигрантов. Об этом говорится в сообщении пограничного агентства ЕС Frontex.

Агентство отмечает, что по центральному средиземноморскому маршруту в Италию прибыли 4400 мигрантов, что на 16% по сравнению с январем прошлого года и почти на 46% меньше по сравнению с декабрем 2016 года. Основная часть мигрантов, прибывающих в ЕС по этому маршруту, прибывают из Ливии.

Главной причиной уменьшения потока мигрантов, прибывающих в Европу по этому маршруту, стало ухудшение погодных условий.

По восточно-средиземноморскому маршруту на греческие острова восточной части Эгейского моря в январе прибыли 1760 мигрантов, что на 18% меньше, чем в декабре прошлого года. "Сирийцы, алжирцы и палестинцы составляют наибольшее количество мигрантов на этом маршруте", – отмечает Frontex.

Ранее Европейская комиссия разрешила еще на три месяца продлить действие пограничного контроля для некоторых стран, входящих в Шенгенскую зону. Это касается Австрии, Германии, Швеции, Дании и не входящей в ЕС Норвегии, которые в 2015 году ввели проверки на границах на фоне рекордного притока в эти страны беженцев из Сирии и мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока.

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Понедельник, 13.02.2017

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