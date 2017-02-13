На день Святого Валентина в Николаеве ожидается снег

Зима продолжается. Не станет исключением и День Святого Валентина. В течение суток над Николаевской областью небо будет укрыто облаками, и даже если покажется солнышко, это будет кратковременно, а вечером возможен небольшой снег, сопровождающийся порывистым холодным северным ветром. Об этом сообщает Николаевский гидрометцентр.

Снег и ветер будут сохраняться и в течение суток 15 февраля. Ночью 14 февраля температура ожидается 5-10˚ мороза, а днем она будет стремиться к 0˚.

15 февраля температура воздуха повысится, ночью оставаясь отрицательной, а днем ожидается 2-4˚ тепла.

Температурный фон удерживается ниже климатической нормы. А в прошлом году в День Святого Валентина наблюдалась аномально теплая погода, в городе уже цвели подснежники.

На реке Южный Буг ледостав неоднороден. В районе Варваровского моста, где расположен морской гидрометпост, ледостав с полыньями, толщина льда 23 см.