В США недовольные политикой Трампа сняли штаны [видео]

13.02.17 17:21Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

Митингующие требуют, чтобы президент штатов показал свою налоговую декларацию.

В Чикаго сотни недовольных политикой президента США Дональда Трампа американцев сняли штаны, сообщил АВС 7.

Митингующие собрались напротив принадлежавшего главе государства отеля и одновременно спустили свои штаны.

Таким образом, протестующие потребовали от Трампа, чтобы он опубликовал свою налоговую декларацию. Они хотят, чтобы сведения о его финансах стали достоянием общественности.

Однако Трамп еще в ходе предвыборной компании заявил, что декларация находится у аудиторов, и отказался назвать сумму уплачиваемых им налогов. Таким образом, он нарушил давнюю традицию для претендентов на пост президента Соединенных Штатов.

Ранее, на сайте Белого дома появилась соответствующая петиция. Она набрала наиболее 620 тысяч подписей. Официальный ответ обязан последовать 19 февраля.

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