Украина оказалась в шаге от введения чрезвычайного положения

"Укрэнерго" и Минэнерго рекомендуют вводить этот режим.

"Укрэнерго" и Министерство энергетики предлагает Кабмину ввести чрезвычайное положение на рынке электроэнергии из-за останововки поставок антрацита из зоны АТО.

Об этом на заседании антикризисного штаба сообщили и.о. руководителя "Укрэрнего" Всеволод Ковальчук и глава Минэнерго Игорь Насалик, передает 112.

По словам Насалика, всего на складах сейчас находится 927 тысяч тонн антрацита. Среднесуточное потребление антрацита составляет около 30 тысяч тонн в сутки.

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"В среднем запасов антрацита хватит примерно на 40 суток. Но надо считать, что на разных станциях разный запас угля и на самом деле это значение по антрацитовых станциях колеблются от 14 до 100 дней при условии введения чрезвычайного положения и работы всех этих станций ниже минимального определенного правилами рынка и состава оборудования на минимально технологически допустимом составе оборудования. Когда будут сработаны эти остатки угля, мы не сможем обойтись без ограничения потребителей, применяя специальные графики аварийных отключений", - сказал Ковальчук.

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"Только механизм введения решением Кабинета министров чрезвычайного положения позволяет "Укрэнерго" по диспетчерской команде в любое время останавливать, уменьшать или увеличивать генерацию, или, соответственно, опускать ту или иную единицу оборудования в энергосети", - добавил он.

Напомним, Украине уже третью неделю продолжается блокада железнодорожных путей, по котором поставляется уголь с оккупированных территорий Донбасса. Гройсман заявил, что не видит альтернативы поставкам угля с предприятий на оккупированном Донбассе для того, чтобы обеспечить теплоснабжение.

Напомним, ранее премьер Владимир Гройсман заявил, что сегодня будет решен вопрос, будет ли введен режим ЧП в стране из-за ситуации в энергетике.