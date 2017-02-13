Сегодня днем,13 февраля, временами пройдет небольшой снег В понедельник днем,13 февраля, в Киеве временами небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха до 5 градусов мороза, сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины без существенных осадков, местами туман, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 9 мороза. На севере, временами небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем до 8 градусов мороза. В центре временами небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем до 8 градусов мороза. На востоке временами небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем д о 7 градусов мороза. На юге без существенных осадков, местами гололедица, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем до 7 градусов мороза. В Крыму без существенных осадков, местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем до 5 мороза. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама