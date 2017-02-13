30.01.17 12:421190
Сегодня днем,13 февраля, временами пройдет небольшой снег
|13.02.17 11:49
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В понедельник днем,13 февраля, в Киеве временами небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с.
В понедельник днем,13 февраля, в Киеве временами небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха до 5 градусов мороза, сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины без существенных осадков, местами туман, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 9 мороза.
На севере, временами небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем до 8 градусов мороза.
В центре временами небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем до 8 градусов мороза.
На востоке временами небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем д о 7 градусов мороза.
На юге без существенных осадков, местами гололедица, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем до 7 градусов мороза.
В Крыму без существенных осадков, местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем до 5 мороза.