Сегодня днем,13 февраля, временами пройдет небольшой снег

13.02.17 11:49Сколько просмотров этой статьи24Сколько комментариев этой статьи0

В понедельник днем,13 февраля, в Киеве временами небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха до 5 градусов мороза, сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины без существенных осадков, местами туман, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 9 мороза.

На севере, временами небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем до 8 градусов мороза.

В центре временами небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем до 8 градусов мороза.

На востоке временами небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем д о 7 градусов мороза.

На юге без существенных осадков, местами гололедица, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем до 7 градусов мороза.

В Крыму без существенных осадков, местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем до 5 мороза.

Похожие новости

03.02.17 12:14Сегодня днем, 3 февраля, пройдет снег с дождем

27.01.17 13:53В субботу, 28 января, морозы пойдут на спад

13.01.17 11:28Синоптики предупредили об ухудшении погоды. На Николаевщине усилится ветер

12.01.17 08:14Сегодня на Николаевщине ожидаются порывы ветра до 24 м/с

16.10.16 19:02Прогноз погоды на начало недели

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 13.02.2017

Закругление верхнее-левое

12:25С понедельника в стране возможны отключения электростанций

12:14Умер Владимир Почтаренко: руководитель народного коллектива бального танца «Грация»

12:05В Южноукраинске катастрофическая ситуация с вакцинами от бешенства

11:59На берегу Днестра сняли клип (видео)

11:49Сегодня днем,13 февраля, временами пройдет небольшой снег

11:30Где в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

11:19На пляж Великобритании вынесло 360 килограмм кокаина

11:16Военные: На Чонгаре нас атаковали боевики

11:03"Игорь Дятлов "разводит" мэра Николаева Александа Сенкевича", - Денис Жело

11:00Ш0K! Hовый Ульmuмamyм Пopoшeнko! (видео)

10:47Анонс заходів з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та річниці виведення військ з Афганістану

10:46Испанцы поддержали украинского футболиста Зозулю

10:42Николаевский лыжник-колясочник стал первым на соревнованиях в Германии

10:30Известный российский писатель приехал на Донбасс убивать украинцев

10:21Идет большая вода: объявили немедленную эвакуацию

10:07В немецком порту началась разгрузка военной техники НАТО

10:00Хлеб подорожает до 17 грн

09:49В Николаеве умер судья Михаил Пустовар

09:35Снижение тарифов или бунт. Январские счета за отопление бьют рекорды

09:18Сообщено о вооруженном захвате военной базы на границе с Крымом

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

30.01.17 12:421190

Глава МИД сообщил, когда в Гааге начнется суд против России

30.01.17 12:481500

Украинская сборная по биатлону решила не слушать гимн РФ и сошла с пьедестала (видео)

30.01.17 12:521280

Военнослужащие Харьковского университета Воздушных Сил приняли участие в флешмобе отжиманий

30.01.17 12:541640

Доцент николаевского вуза нуждается в помощи для борьбы с онкозаболеванием

Самые читаемые

11.02.17 18:167550

Что подарить на 14 февраля мужчине, мужу, парню

09.02.17 16:187200

Великий пост 2017: когда начинается, питание, традиции

30.01.17 14:006490

«Сознательные украинцы срезали рельсы, соединяющие Украину и ЛНР»,- Владимир Парасюк

01.02.17 12:506430

Таинственные «гребни» высотой с 16-этажный дом найдены на Марсе

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама