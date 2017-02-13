"Игорь Дятлов "разводит" мэра Николаева Александа Сенкевича", - Денис Жело

13.02.17 11:03Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Наблюдая за тем, как Оппоблок во главе с Игорем Дятловым «разводит», как оказалось недалекого мэра Александра Сенкевича, не тяжело предсказать провальное политическое будущее николаевского градоначальника.

Об этом на странице в Facebook сообщил глава профсоюзной организации «Сильные вместе» Денис Жело.

Наивный мальчик Саша, воспринял легкий флирт за долгую, взаимную любовь. И вместо политической любви, получит — ИМПИЧМЕНТ.

Стая политических волков, которые всю жизнь приходили к власти на крови людей, благодаря подковерным играм и интригам «сожрет» наивного Сашу за считанные месяцы. Процесс уже запущен. К сожалению, сегодня это понимают все, кроме Сенкевича.

Изначально, Оппоблок его технично обложит своими людьми, давая взамен Сенкевичу ситуативные голосования по нужным вопросам, после – пару подстав, протокол о коррупции, и по итогу — импичмент городского головы.

А народной фракции, на которую Сенкевич должен был опираться с первых дней своего мэрства — уже нет, и на улицу вряд ли выйдет нужное количество людей, способное отстоять мэра.

Похожие новости

09.02.17 15:37Оперативна інформація про стан проїзду автошляхами Миколаївскької області

08.02.17 15:18Николаевская рапиристка Анастасия Московская на этапе кубка мира в Польше cтала 106-й

08.02.17 14:17Обращение к жителям Центрального района

06.02.17 10:38В Николаевской области на ремонт дорог в 2017 году выделено 75 миллионов гривен

01.02.17 13:48Николаевские дороги: деньги на ветер?

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 13.02.2017

Закругление верхнее-левое

12:25С понедельника в стране возможны отключения электростанций

12:14Умер Владимир Почтаренко: руководитель народного коллектива бального танца «Грация»

12:05В Южноукраинске катастрофическая ситуация с вакцинами от бешенства

11:59На берегу Днестра сняли клип (видео)

11:49Сегодня днем,13 февраля, временами пройдет небольшой снег

11:30Где в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

11:19На пляж Великобритании вынесло 360 килограмм кокаина

11:16Военные: На Чонгаре нас атаковали боевики

11:03"Игорь Дятлов "разводит" мэра Николаева Александа Сенкевича", - Денис Жело

11:00Ш0K! Hовый Ульmuмamyм Пopoшeнko! (видео)

10:47Анонс заходів з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та річниці виведення військ з Афганістану

10:46Испанцы поддержали украинского футболиста Зозулю

10:42Николаевский лыжник-колясочник стал первым на соревнованиях в Германии

10:30Известный российский писатель приехал на Донбасс убивать украинцев

10:21Идет большая вода: объявили немедленную эвакуацию

10:07В немецком порту началась разгрузка военной техники НАТО

10:00Хлеб подорожает до 17 грн

09:49В Николаеве умер судья Михаил Пустовар

09:35Снижение тарифов или бунт. Январские счета за отопление бьют рекорды

09:18Сообщено о вооруженном захвате военной базы на границе с Крымом

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

30.01.17 12:421190

Глава МИД сообщил, когда в Гааге начнется суд против России

30.01.17 12:481500

Украинская сборная по биатлону решила не слушать гимн РФ и сошла с пьедестала (видео)

30.01.17 12:521280

Военнослужащие Харьковского университета Воздушных Сил приняли участие в флешмобе отжиманий

30.01.17 12:541640

Доцент николаевского вуза нуждается в помощи для борьбы с онкозаболеванием

Самые читаемые

11.02.17 18:167550

Что подарить на 14 февраля мужчине, мужу, парню

09.02.17 16:187200

Великий пост 2017: когда начинается, питание, традиции

30.01.17 14:006490

«Сознательные украинцы срезали рельсы, соединяющие Украину и ЛНР»,- Владимир Парасюк

01.02.17 12:506430

Таинственные «гребни» высотой с 16-этажный дом найдены на Марсе

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама