"Игорь Дятлов "разводит" мэра Николаева Александа Сенкевича", - Денис Жело

Наблюдая за тем, как Оппоблок во главе с Игорем Дятловым «разводит», как оказалось недалекого мэра Александра Сенкевича, не тяжело предсказать провальное политическое будущее николаевского градоначальника.

Об этом на странице в Facebook сообщил глава профсоюзной организации «Сильные вместе» Денис Жело.

Наивный мальчик Саша, воспринял легкий флирт за долгую, взаимную любовь. И вместо политической любви, получит — ИМПИЧМЕНТ.

Стая политических волков, которые всю жизнь приходили к власти на крови людей, благодаря подковерным играм и интригам «сожрет» наивного Сашу за считанные месяцы. Процесс уже запущен. К сожалению, сегодня это понимают все, кроме Сенкевича.

Изначально, Оппоблок его технично обложит своими людьми, давая взамен Сенкевичу ситуативные голосования по нужным вопросам, после – пару подстав, протокол о коррупции, и по итогу — импичмент городского головы.

А народной фракции, на которую Сенкевич должен был опираться с первых дней своего мэрства — уже нет, и на улицу вряд ли выйдет нужное количество людей, способное отстоять мэра.