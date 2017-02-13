30.01.17 12:421190
"Игорь Дятлов "разводит" мэра Николаева Александа Сенкевича", - Денис Жело
|13.02.17 11:03
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Наблюдая за тем, как Оппоблок во главе с Игорем Дятловым «разводит», как оказалось недалекого мэра Александра Сенкевича, не тяжело предсказать провальное политическое будущее николаевского градоначальника.
Наблюдая за тем, как Оппоблок во главе с Игорем Дятловым «разводит», как оказалось недалекого мэра Александра Сенкевича, не тяжело предсказать провальное политическое будущее николаевского градоначальника.
Об этом на странице в Facebook сообщил глава профсоюзной организации «Сильные вместе» Денис Жело.
Наивный мальчик Саша, воспринял легкий флирт за долгую, взаимную любовь. И вместо политической любви, получит — ИМПИЧМЕНТ.
Стая политических волков, которые всю жизнь приходили к власти на крови людей, благодаря подковерным играм и интригам «сожрет» наивного Сашу за считанные месяцы. Процесс уже запущен. К сожалению, сегодня это понимают все, кроме Сенкевича.
Изначально, Оппоблок его технично обложит своими людьми, давая взамен Сенкевичу ситуативные голосования по нужным вопросам, после – пару подстав, протокол о коррупции, и по итогу — импичмент городского головы.
А народной фракции, на которую Сенкевич должен был опираться с первых дней своего мэрства — уже нет, и на улицу вряд ли выйдет нужное количество людей, способное отстоять мэра.