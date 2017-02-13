На пляж Великобритании вынесло 360 килограмм кокаина

На днях на пляжной полосе возле деревни Хоптон-он-си (неподалеку от Лондона) было обнаружено несколько ящиков для инструментов, которые были полностью забиты пакетами с кокаином.

По словам Национального агенства по борьбе с преступностью, обнаруженный кокаин был классифицирован, как наркотик класса "А" стоимостью свыше 60 миллионов долларов.

На данный момент береговая охрана и полиция Великобритании пытается установить, как именно наркотик оказался на пляже, и каким был конечный пункт данной партии запрещенных веществ.