Известный российский писатель приехал на Донбасс убивать украинцев

Российский писатель Захар Прилепин приехал воевать на Донбасс на стороне террористов так называемой «ДНР» и уже даже успел "дослужиться" до командира батальона спецназа.

Как пишет издание kp.ru, Прилепин сформировал собственный батальон спецназа с личным составом боевиков так называемой "ДНР", получив при этом "звание майора".

А в течение последних двух лет он был советником главаря террористов Захарченко.

Террорист-писатель мечтает, что целью войны в Донбассе должна стать оккупация всей территории Украины, а Россия, по его мнению, является "хранителем украинства".

Киев – русский город. Наше дело – маленькое. Наверху решат. Но я думаю, что таких ошибок, которые были с Януковичем, быть не должно.

Они прекрасно отдают себе отчет, что посадить некоего условного Сидорова, Тимошенко и Медведчука, обо всем с ним договориться, а спустя даже не четыре года, а через месяц он осуществит полную перезагрузку, и снова начнется то же самое.

Я думаю, что у них хватит ума такие вещи больше не делать. Вся Украина – цель. Никакой другой цели быть не может, – цитируют Прилепина пропагандистские СМИ.

Войну на Донбассе он почему-то сравнивает со Второй мировой и говорит, что здесь не считает себя писателем, и даже называет себя офицером.

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"Все эти ужимки, что вот ты писатель, поэтому ничего не должен делать, меня абсолютно не волнуют ... Здесь идет война. Это, как во время Великой Отечественной.

Все эти замечательные товарищи в лице Симонова, Долматовского, они все писали, все имели оружие. И все имели воинские звания. Я офицер. Естественно, придется стрелять. Здесь я не чувствую себя писателем ", – сказал он.

Такие заявления Прилепина вызвали реакцию возмущения не только в Украине, но и в России.