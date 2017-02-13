Хлеб подорожает до 17 грн

Цена на хлеб за последний месяц выросла на 2 гривны. Самая дешевая буханка белого хлеба теперь стоит 9,25 гривны, а еще месяц назад он был 7,25. Об этом сообщают жители Винницкой области.

"Это существенный рост цены. Мы с мужем пенсионеры. За две буханки раньше отдавали 14 гривен. А теперь едва влезаем в двадцатку", - рассказывает жительница поселка Чечельник Винницкой области.

За зиму батон подорожал на 20%, хлеб от 5% до 10%. Цена на него продолжит расти, поскольку с февраля подорожали газ, и электричество.

Также на себестоимость производства хлеба повлияло повышение минимальной зарплаты с 1 января 2017 года вдвое – до 3,2 тыс. грн.

Да еще и налоги на нее за каждого работника пекарни вырастут чуть ли не вдвое. Те, кто работал на грани рентабельности, - закроются. А это значит - меньше хлеба в продаже и меньше конкуренции. То есть - угроза монополии. Подобное произошло с гречкой.

Также повлияло отмена льгот для сельхозпроизводителей, ведь они часто – и пекари. А это – еще плюс 20% к цене на хлеб.

Эксперты говорят, что стоимость хлеба будет расти, пока не достигнет европейской - это около 17 грн за буханку.

"Хлеб будет дорожать. "Украинский" прибавит в цене 50-55 копеек. Батон – копеек 40. Будут дорожать и вкусности – плюс около 10%. Но производитель вынужден это делать, иначе просто не выживет", - говорит аграрный эксперт Денис Марчук.