Хлеб подорожает до 17 грн

13.02.17 10:00Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Цена на хлеб за последний месяц выросла на 2 гривны. Самая дешевая буханка белого хлеба теперь стоит 9,25 гривны, а еще месяц назад он был 7,25. Об этом сообщают жители Винницкой области.

"Это существенный рост цены. Мы с мужем пенсионеры. За две буханки раньше отдавали 14 гривен. А теперь едва влезаем в двадцатку", - рассказывает жительница поселка Чечельник Винницкой области.

За зиму батон подорожал на 20%, хлеб от 5% до 10%. Цена на него продолжит расти, поскольку с февраля подорожали газ, и электричество.

Также на себестоимость производства хлеба повлияло повышение минимальной зарплаты с 1 января 2017 года вдвое – до 3,2 тыс. грн.

Да еще и налоги на нее за каждого работника пекарни вырастут чуть ли не вдвое. Те, кто работал на грани рентабельности, - закроются. А это значит - меньше хлеба в продаже и меньше конкуренции. То есть - угроза монополии. Подобное произошло с гречкой.

Также повлияло отмена льгот для сельхозпроизводителей, ведь они часто – и пекари. А это – еще плюс 20% к цене на хлеб.

Эксперты говорят, что стоимость хлеба будет расти, пока не достигнет европейской - это около 17 грн за буханку.

"Хлеб будет дорожать. "Украинский" прибавит в цене 50-55 копеек. Батон – копеек 40. Будут дорожать и вкусности – плюс около 10%. Но производитель вынужден это делать, иначе просто не выживет", - говорит аграрный эксперт Денис Марчук.

Похожие новости

20.01.17 19:29Общественник требует проверить фирму, которую в Николаев "завел" нардеп Жолобецкий

26.04.11 16:58Евгений Марчук - молчание секретаря

25.04.11 11:16Евгений МАРЧУК: Правда, которую не удастся скрыть

17.12.10 20:53"Хлеб Украины" решил ликвидировать Николаевский портовый элеватор

01.12.10 11:39Управление по защите прав потребителей забраковало 1,23 т хлеба в николаевских супермаркетах

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 13.02.2017

Закругление верхнее-левое

12:25С понедельника в стране возможны отключения электростанций

12:14Умер Владимир Почтаренко: руководитель народного коллектива бального танца «Грация»

12:05В Южноукраинске катастрофическая ситуация с вакцинами от бешенства

11:59На берегу Днестра сняли клип (видео)

11:49Сегодня днем,13 февраля, временами пройдет небольшой снег

11:30Где в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

11:19На пляж Великобритании вынесло 360 килограмм кокаина

11:16Военные: На Чонгаре нас атаковали боевики

11:03"Игорь Дятлов "разводит" мэра Николаева Александа Сенкевича", - Денис Жело

11:00Ш0K! Hовый Ульmuмamyм Пopoшeнko! (видео)

10:47Анонс заходів з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та річниці виведення військ з Афганістану

10:46Испанцы поддержали украинского футболиста Зозулю

10:42Николаевский лыжник-колясочник стал первым на соревнованиях в Германии

10:30Известный российский писатель приехал на Донбасс убивать украинцев

10:21Идет большая вода: объявили немедленную эвакуацию

10:07В немецком порту началась разгрузка военной техники НАТО

10:00Хлеб подорожает до 17 грн

09:49В Николаеве умер судья Михаил Пустовар

09:35Снижение тарифов или бунт. Январские счета за отопление бьют рекорды

09:18Сообщено о вооруженном захвате военной базы на границе с Крымом

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

30.01.17 12:421190

Глава МИД сообщил, когда в Гааге начнется суд против России

30.01.17 12:481500

Украинская сборная по биатлону решила не слушать гимн РФ и сошла с пьедестала (видео)

30.01.17 12:521280

Военнослужащие Харьковского университета Воздушных Сил приняли участие в флешмобе отжиманий

30.01.17 12:541640

Доцент николаевского вуза нуждается в помощи для борьбы с онкозаболеванием

Самые читаемые

11.02.17 18:167550

Что подарить на 14 февраля мужчине, мужу, парню

09.02.17 16:187200

Великий пост 2017: когда начинается, питание, традиции

30.01.17 14:006490

«Сознательные украинцы срезали рельсы, соединяющие Украину и ЛНР»,- Владимир Парасюк

01.02.17 12:506430

Таинственные «гребни» высотой с 16-этажный дом найдены на Марсе

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама